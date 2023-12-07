Именно это сделала компания Intel в документе, который она сейчас удалила со своего веб-сайта, известном как "Основные истины: новейшие технологии не всегда являются тем, чем кажутся".

По сути, документ представляет собой критику на давнего конкурента AMD за то, что красная команда продает процессоры с различными базовыми технологиями, начиная от старого дизайна Zen 2 и заканчивая Zen 4 текущего поколения.

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AMD далеко не единственная компания, которая продает чипы с технологиями прошлых лет. Фактически, сама Intel тоже замечена в этом - просто взгляните на большую часть линейки процессоров 13-го поколения, которая в основном состоит из переименованных процессоров 12-го поколения.

В этом нет ничего необычного. Это стандартная отраслевая практика - продолжать повторно использовать проверенные старые технологии в новых конструкциях. Когда вы говорите о таких продуктах как Ryzen 7 7735 - по сути это обновленный Ryzen 6000, или процессор Intel Core i5-13500 на базе чипа 12-го поколения.

Intel также упоминает схему наименования процессоров AMD, указывая на то, что младшие процессоры компании Mendocino, такие как Ryzen 5 7520U по-прежнему основаны на ядрах Zen 2, и что клиенты должны знать, что цифра "2" в номере модели отражает это. Суть этой жалобы в том, что AMD явно отражает архитектуру в номере модели. Интел этого не делает. В конечном итоге это выглядит несколько лицемерно, в зависимости от вашей точки зрения.

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Intel вероятно удалила презентацию, потому что была довольно не справедоивой в своей критике AMD, используя такие термины как "продажа полуправды ничего не подозревающим клиентам" и буквально сравнивая маркетинговую тактику AMD с торговцами 19-го века, продающими змеиное масло. Это непрофессионально, хотя мы должны отметить, что AMD делала подобные вещи (чаще со своим другим конкурентом NVIDIA).