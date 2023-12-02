NVIDIA стремится снизить цену на свою GeForce RTX 3060 в Китае до 1999 юаней, что примерно эквивалентно 280 долларам, и поставки этих графические процессоров продлятся как минимум в первом квартале 2024 года.

Сообщение о об этом поступило от Board Channels, и похоже оно уже подтверждается. GeForce RTX 3060 12 ГБ производства Onda была замечена вчера по цене 1899 юаней, что эквивалентно примерно 270 долларам, что ниже цели NVIDIA в 2000 юаней.

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Хотя NVIDIA просит своих китайских партнеров производить более дешевые карты 3060 емкостью 12 ГБ, пока нет никаких признаков того, что это будет распространяться на международном уровне. Даже если произойдет снижение цены на 3060 12 ГБ, трудно сказать насколько оно может быть и улучшит ли это положение RTX 3060 12 ГБ по сравнению с более новой GeForce RTX 4060 по цене 299 долларов.

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