под названием GeForce RTX 4090D

Общая производительность GeForce RTX 4090 настолько велика, что больше соответствует графическим процессорам для центров обработки данных. Это является печальной новостью для геймеров, которые быстро становятся свидетелями очередной причины нехватки графических процессоров, наблюдавшейся несколько лет назад. Даже AMD Radeon RX 7900 XTX не застрахована от попадания на рынок центров обработки данных в Китае.

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GeForce RTX 4090D скорее всего будет основана на графическом процессоре AD102-250, который немного уступает существующему графическому процессору AD102-300 в GeForce RTX 4090.

Ожидается, что эта урезанная версия полноценной GeForce RTX 4090 будет соответствовать любым правилам или запретам, которые могут действовать на китайском рынке. В прошлом у NVIDIA были разные версии GeForce RTX 4090 с сильно различающейся производительностью, но обычно в версии мобильного графического процессора.

Урезанная версия также может помочь контролировать цены, поскольку они быстро выросли с тех пор как после запрета США на китайском рынке графических процессоров наступил дефицит.

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