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Niko4123
Dell предлагает решение проблемы с дисплеем игрового ноутбука Alienware M18 с RX 7900M
Рецензенты и первые пользователи жаловались на черные экраны, тормозящие игры и даже проблемы с загрузкой, не говоря уже о влиянии на время автономной работы. Однако не волнуйтесь: у Dell есть решение для вас, но оно вам может не понравиться.

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Alienware M18 R1 это единственный ноутбук с мобильным вариантом AMD Navi 31 внутри, и это безусловно инженерное достижение, учитывая огромное энергопотребление и тепловыделение этого GPU. В лабораториях Dell машина работала нормально, но у некоторых рецензентов и покупателей возникали всевозможные проблемы с машиной. Это  произошло после того как они обновили графический драйвер.

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Dell предлагает для решения проблем с Alienware M18 AMD Advantage Edition понизить графический драйвер до версии 31.0.14076.3. Компания называет этот пакет версией "A01", указывая на то, что это первоначальная версия драйвера для ноутбука.

Энтузиасты аппаратного обеспечения и специалисты по ПК хорошо знакомы с тем, что производители ноутбуков публикуют свои собственные пакеты графических драйверов. В течение многих лет эталонные драйверы NVIDIA и AMD даже не устанавливались на оборудование ноутбуков, поскольку OEM-производители требовали, чтобы пользователи использовали свои собственные сертифицированные пакеты драйверов. Эта практика несколько отошла на второй план, поскольку драйверы графического процессора, выпускаемые в последнюю минуту становятся все более важными для обеспечения плавного игрового процесса.

Однако в данном случае это, по-видимому, является обязательным требованием. Ни Dell, ни AMD не объяснили почему для стабильной работы M18 необходим более старый драйвер, и это особенно странно учитывая, что драйвер выпущен более чем на месяц раньше выпуска ноутбука. 

NotebookCheck подтверждает, что после отката драйвера дисплея до рекомендованной Dell версии почти все проблемы с Alienware M18 R1 исчезли. Это хорошая новость, но она по-прежнему расстраивает и сбивает с толку пользователей. На веб-сайте AMD и в программном обеспечении Adrenalin рекомендуется использовать последний драйвер 23.11.1 который вызывает серьезные проблемы в этой системе, а старый драйвер выпущенный в сентябре не оптимизирован для новейших игр таких как Alan Wake 2 и Call of Duty: Modern Warfare III.

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Надеемся, что Dell и AMD смогут разрешить эту ситуацию, чтобы пользователи могли начать использовать драйверы AMD прямо с сайта. Необходимость ждать, пока Dell выпустит утвержденные пакеты драйверов, является настоящим разочарованием для людей которые потратили около 3000 долларов на игровой ноутбук и хотят играть на нем в новейшие игры.

#dell #alienware m18 с rx 7900m
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