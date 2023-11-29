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Если вы обратите внимание, эти модели очень похожи на серию Ryzen 7040HS. Конфигурации ядер, распределение кэша и тактовая частота точно повторяют таковые у исходных процессоров Phoenix. Графика также называется одинаково - Radeon 760M и Radeon 780M Graphics, поэтому нам логично называть эту серию ребрендингом, а не обновлением.
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Geekbench не указывает это на своих страницах результатов, но почти наверняка семейство Ryzen 8040HS будет включать в себя процессор Ryzen AI на базе XDNA. С этим ускорителем пользователи Windows 11 могут наслаждаться шумоподавлением и удалением фона на базе искусственного интеллекта для видеоконференций.
Действительно захватывающая линейка мобильных процессоров AMD которая появится в следующем году, - это семейство Strix Point. Эти процессоры будут иметь ядра Zen 5 и обновленную графику RDNA 3.5. Если слухи верны, Zen 5 может стать значительным шагом вперед по сравнению с Zen 4 с точки зрения однопоточной производительности и эффективности. Если это окажется правдой, то следующее поколение портативных игровых консолей может значительно эволюционировать. Возможно Valve ждет Strix Point, чтобы создать Steam Deck 2.