Для энтузиастов ноутбук с Linux может стать альтернативой ноутбукам Apple с MacOS и традиционным игровым устройствам Windows.

Под капотом Tuxedo Sirius 16 - Gen 1 вы найдете процессор AMD Ryzen 7 7840HS и AMD Radeon RX 7600M XT. 4-нм APU AMD Phoenix оснащен 8 ядрами Zen 4 и имеет TDP 54 Вт. Хотя он не побьет никаких рекордов и не станет лучшим мобильным процессором самого высокого уровня, он должен показать достаточно высокую производительность. Аналогично Radeon RX 7600M XT - это графический процессор Navi 33 с 32 вычислительными блоками который в целом должен обеспечивать отличную производительность.

реклама

Вы сможете поместить в него до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и 8 ТБ хранилища PCIe Gen 4. Эти характеристики позволяют этому ноутбуку с Linux функционировать как игровая установка и мощная рабочая станция. Благодаря 16,1-дюймовому дисплею WQHD 2540x1440 с яркостью 300 нит и цветовой гаммой sRGB 100 % он должен радовать пользователей.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя аккумулятор емкостью 80 Втч и 6 часов автономной работы в Tuxedo Sirius 16 - Gen 1 очень далек от возможностей ноутбуков Apple, он не слишком уступает большинству игровых ноутбуков. Настоящая привлекательность для энтузиастов заключается во включении Linux в это оборудование. По умолчанию используется ОС Tuxedo, но пользователи также могут выбрать Ubuntu или Kubuntu в настройщике Tuxedo.