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Niko4123
NVIDIA и SK Hynix возможно объединились для разработки GPU со стекированной памятью HBM4
Этот тип технологии стекирования является новинкой в секторе графических процессоров, но некоторые ее аспекты уже реализованы в области процессоров.

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Одна из ключевых областей, которая может определить ускорение прогресса в будущем, будет вращаться вокруг памяти графического процессора. Геймеры хорошо знают о VRAM и о том, как она может повлиять на ресурсоемкие игры, когда она слишком ограничена. Аналогично, приложения для супервычислений еще больше нуждаются в мощной памяти.

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AMD выпустила несколько отличных процессоров 3D V-Cache, таких как Ryzen 7 7800X3D, которые обеспечивают высочайшую производительность в играх. SK hynix придерживается аналогичной идеи в методе размещения памяти HBM4 непосредственно на процессорах. SK hynix стремится улучшить взаимодействие между ними, устраняя необходимость в традиционном промежуточном устройстве рядом с компонентами.

В настоящее время интерпозеры используются для соединения памяти и процессора с использованием 1028-битного интерфейса. Удаление этого этапа процесса с использованием метода стекирования памяти HBM4 сделает его более простым. Это также значительно снизит тепловыделение. Память HBM, как и большинство высокопроизводительных типов памяти, которые будут работать в требовательных средах, потребляет значительную мощность. Поиск способов надлежащего охлаждения этих конструкций, одновременно повышая эффективность работы памяти и процессора, станет ключом к успеху.

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Хотя технология стекирования HMB4 все еще находится на ранней стадии, она имеет многообещающие перспективы на будущее. NVIDIA планирует максимально быстро ускорить свой рост, особенно с появлением ИИ.

#nvidia #sk hynix #hbm4
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