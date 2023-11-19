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Niko4123
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
Спекулянты иногда продают устройство с наценкой в ​​65 процентов от рекомендованной розничной цены.

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Рекомендованная розничная цена нового потоковой консоли от Sony в Германии составляет чуть менее 220 евро, в США - 199,99 долларов США. Portal Playstation указана как "в настоящее время недоступная" в немецком магазине Sony Store. В США спекулянты в настоящее время скупают комплектующие аппаратного обеспечения нового портативного устройства Remote Play от Sony, и предлагают их с высокими надбавками.

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По данным Videogamer, американская версия Portal Playstation указана как "лучшее предложение" за 329 долларов, что соответствует надбавке в 65 процентов от рекомендованной розничной цены в 199,99 долларов. Сообщают, что на Ebay даже есть предложения, где портативные консоли Playstation Portal продаются по цене, вдвое превышающей рекомендованную розничную цену.

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Как обычно, рекомендуется набраться терпения и дождаться дальнейших поставок от Sony, а не платить завышенные цены перекупщикам. Первой точкой продаж является Sony Playstation Store, но согласно сравнению цен от сайта PCGH, австрийский интернет-магазин Gameware похоже все еще имеет в наличии устройства Playstation Portal по рекомендованной розничной цене (RRP) 219,00 евро. Однако дата доставки - 6 декабря.

#sony #playstation portal
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