Спекулянты иногда продают устройство с наценкой в ​​65 процентов от рекомендованной розничной цены.

Рекомендованная розничная цена нового потоковой консоли от Sony в Германии составляет чуть менее 220 евро, в США - 199,99 долларов США. Portal Playstation указана как "в настоящее время недоступная" в немецком магазине Sony Store. В США спекулянты в настоящее время скупают комплектующие аппаратного обеспечения нового портативного устройства Remote Play от Sony, и предлагают их с высокими надбавками.

реклама

По данным Videogamer, американская версия Portal Playstation указана как "лучшее предложение" за 329 долларов, что соответствует надбавке в 65 процентов от рекомендованной розничной цены в 199,99 долларов. Сообщают, что на Ebay даже есть предложения, где портативные консоли Playstation Portal продаются по цене, вдвое превышающей рекомендованную розничную цену.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Как обычно, рекомендуется набраться терпения и дождаться дальнейших поставок от Sony, а не платить завышенные цены перекупщикам. Первой точкой продаж является Sony Playstation Store, но согласно сравнению цен от сайта PCGH, австрийский интернет-магазин Gameware похоже все еще имеет в наличии устройства Playstation Portal по рекомендованной розничной цене (RRP) 219,00 евро. Однако дата доставки - 6 декабря.