По словам Маджина Бу, известного слухами и утечками информации об Apple, компания проводит внутреннее тестирование версии будущего iPhone 16 с вырезом в виде дырокола.

Маджин Бу опубликовал эту информацию в X, ранее известном как Twitter. Однако план по переходу сильно меняется. Если это действительно произойдет, то возможно не раньше, чем выйдет iPhone 17.

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Другие источники публикуют информацию указывающую на то, что iPhone 16 сохранит текущий дизайн с динамическим островом. Phone Arena сообщает, что Росс Янг, генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC), считает, что iPhone 16 по-прежнему будет иметь Dynamic Island и что следующее самое большое изменение в линейке iPhone произойдет с iPhone 17. Янг говорит, что именно тогда Apple представит более крупные дисплеи во всей линейке.

Apple использует Dynamic Island как интересный способ сделать вырез камеры более естественным. Разработчики приложений iOS смогли использовать его для отображения интерактивных действий, что по словам Apple может помочь "преобразовать уведомления, оповещения и действия в плавную и интерактивную часть анимации". Независимо от того, отслеживаете ли вы доставку, следите за игрой или проверяете статус предстоящего рейса, Dynamic Island помогает людям быть в курсе событий, не отвлекаясь".

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Однако сообщество iPhone безусловно было разочаровано слабой реализацией Dynamic Island разработчиками. Так что тот факт, что Apple по крайней мере тестирует что-то другое, не так уж и удивителен. У Apple определенно есть история отказа от аппаратных и программных функций, если они чувствуют, что их продукты станут лучше после внесения изменений. Даже если эти функции нравятся пользователям.