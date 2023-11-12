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Niko4123
NVIDIA RTX 4080 Super может быть на 200 долларов дешевле, чем RTX 4080 и до 9% быстрее
Ожидается, что графические процессоры NIDIA GeForce RTX 40 Super будут представлены 8 января NVIDIA на выставке CES.

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Небольшое обновление существующей линейки RTX 40 призвано укрепить позиции NVIDIA на рынке среднего и верхнего среднего уровня. RTX 4080 Super будет немного быстрее, чем RTX 4080, и будет стоить на 200 долларов дешевле. RTX 4070 Super и 4070 Ti Super конкурируют с Radeon RX 7700 XT и 7800 XT с большим количеством ядер, кэш-памяти и более быстрой памяти.

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Спецификации этих графических процессоров просочились несколько дней назад, а теперь у нас есть и цены (через Moore's Law Is Dead). Предполагается, что GeForce RTX 4080 Super будет стоить на 200 долларов дешевле, чем RTX 4080, но при этом будет предлагать немного большую производительность. Она будет использовать полноценный графический процессор AD103 с 10240 ядрами, что на пару сотен больше, чем у RTX 4080. Ожидается, что она также будет использовать более быстрые чипы памяти со скоростью 24 Гбит/с по сравнению с 22,4 Гбит/с на оригинальной 4080.

GeForce RTX 4070 Ti Super будет иметь 8448 ядер на 66 SM в сочетании с буфером памяти GDDR6X объемом 16 ГБ по 256-битной шине. По сути, его можно рассматривать как слегка урезанную RTX 4080, поскольку она использует тот же графический процессор AD103. Для сравнения, RTX 4070 Ti основана на кристалле AD104 с 7680 ядрами в сочетании с буфером видеопамяти объемом 12 ГБ на 192-битной шине. Обновления шейдеров и памяти должны сделать её на 15-22% быстрее, чем 4070 Ti.

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RTX 4070 Super будет самой важной из трех, образуя наиболее востребованное предложение среднего класса. Она будет использовать кристалл AD104 с 7186 ядрами, а память и шина останутся неизменными. Она будет предлагать лишь на 3-6% большую производительность, чем RTX 4070. Ожидается, что она будет стоить 599 долларов, а 4070 Ti Super будет стоить 799 долларов. Цена на RTX 4070 также должна снизиться до менее 550 долларов.

#nvidia rtx 4080 super
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