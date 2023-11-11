Humane показала носимое устройство искусственного интеллекта под названием Ai Pin - виртуального помощника, созданного на основе технологий OpenAI и Microsoft. Устройство, оснащенное искусственным интеллектом, имеет высокую цену и поставляется собязательным ежемесячным тарифным планом T-Mobile.

Humane уже несколько месяцев готовит мир к выпуску своего носимого устройства. Компания впервые продемонстрировала устройство на конференции TED и во время показа на Неделе моды в Париже. Ai Pin может делать фотографии и отправлять текстовые сообщения, использовать лазер для проецирования визуального интерфейса на ладонь человека и поставляется в комплекте с виртуальным помощником AI.

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Цена Ai Pin составляет 699 долларов. Он также должен быть подключен к ежемесячному тарифному пакету на звонки, текстовые сообщения и передачу данных на сумму 24 доллара через T-Mobile. Одна только цена может заставить задуматься многих, кто с нетерпением ждал его выпуска. Добавьте сюда дополнительные ежемесячные расходы, и некоторые подумают дважды, прежде чем делать такие инвестиции. Тем не менее наверняка найдутся те, кто захочет его купить, например из желания быть одним из первых, кто опробует устройство такого рода, и те кто хочет, чтобы оно стало символом статуса.

Компания хотела, чтобы ее Ai Pin был менее навязчивым, чем предыдущие носимые устройства, такие как AR-гарнитуры и умные очки.

Поскольку так много технологических компаний начинают интегрировать и развивать технологию искусственного интеллекта в смартфонах, путь к тому, чтобы Ai Pin понравился потенциальным покупателям может оказаться трудным. Люди уже зависимы от своих смартфонов, поскольку для большинства они стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Поскольку такие компании как Samsung начинают внедрять в смартфоны больше функций искусственного интеллекта, необходимость в другом устройстве таком как AI Pin, может показаться ненужной и слишком дорогостоящей.

Однако для тех, кто хочет оптимизировать свою техническую жизнь, сохраняя при этом мощь искусственного интеллекта под рукой (и на ладонях), Ai Pin может быть тем, что они ищут.

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Ai Pin будет доступен в США с 16 ноября 2023 года. Компания уже привлекла около 241 миллиона долларов от таких инвесторов, как Microsoft и генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.