7800X3D, 7600 и 7500 - бестселлеры

Данные Dawana Research показывают, что доля AMD выросла примерно на 10% за первые три квартала 2023 года. С другой стороны, доля Intel упала с 59% в первом квартале до 50,75% в конце третьего квартала 2023 года.

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Как и на западных рынках, Ryzen 7 7800X3D является лидером продаж: на его долю приходится 21,5% доли процессоров AMD в Корее. В первом квартале Ryzen 5 5600, 5600X и 5600G доминировали в продажах на рынке DIY. В последний месяц третьего квартала динамика сместилась в пользу линейки Ryzen 7000.

Ryzen 5 7500F был самым популярным чипом, за ним следовали Ryzen 7 7800X3D и R7 7600, на которые приходилось 38%, 21,5% и 18,7% общей доли рынка AMD. Рыночные тенденции не должны сильно измениться в период праздников, поскольку цены на процессоры остаются на более низком уровне. Ожидается, что в следующем году оба производителя чипов представят свои предложения следующего поколения: сначала линейку AMD Ryzen 8000, а затем семейство Intel Arrow Lake-S.