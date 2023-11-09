На китайскоязычном форуме ChipHell появилось изображение настольной системы Alienware. Текст под изображением гласит: "Настольный компьютер Alienware с процессором AMD Ryzen™ серии 9000".

Само изображение очевидно является рекламой, которую Dell China возможно разослала своим недавним клиентам. Довольно странно, что Dell уже рекламирует системы Alienware на базе процессоров Zen 5. Ожидается, что эти чипы будут выпущены не ранее первого квартала следующего года.

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Конечно, это также может быть просто фейком. Страница выглядит достаточно официальной, но действительно ли Alienware создала и отправила подобную бумажную рекламу? Если да, то как она дошла до покупателя, не помявшись? Если это был цифровой флаер, зачем он его распечатал и сфотографировал? Есть много вопросов без ответов, и, что любопытно никто в ветке даже не высказывает мысли о том, что страница могла быть сфабрикована для привлечения внимания.

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Если предположить, что изображение реальное, то очевидным следствием является то, что AMD оставляет серию 8000 для своих APU и что настоящие процессоры следующего поколения с ядрами Zen 5 появятся как семейство Ryzen 9000. Пока нет прямых указаний на это, но это довольно разумное предположение. Это также соответствует модели выпуска новых архитектур Zen с семействами процессоров Ryzen с нечетными номерами. Вероятно, мы не узнаем никаких официальных подробностей до выставки CES в январе.