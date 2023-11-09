и расширяет доступность для массового сегмента

Главное, что предлагает эта новая линейка - это выгодная цена. Например 16-ядерные чипы Milan стоят около 600 долларов против 1083 долларов за более старый EPYC 7313. Другие процессоры так же дешевы. Однако все эти процессоры имеют более низкую тактовую частоту, чем оригинальные чипы Milan, а 16-ядерные модели также имеют половину кэша L3 по сравнению с другими 16-ядерными процессорами Milan.

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Кроме того, в линейке также представлены новые конфигурации ядер для основной линейки Milan: 8 ядер, 48 ядер и 56 ядер. Две 8-ядерные модели помогают расширить Milan до нижнего уровня, а 48-ядерные и 56-ядерные процессоры заполняют пробел между 32-ядерными и 64-ядерными процессорами. Технически у AMD уже был 8-ядерный процессор EPYC Milan, но это специальный вариант, в котором есть восемь ПЗС-матриц и стандартный объем кэша L3, и он стоил как процессор высокого класса.

Хотя официальная линейка показывает только шесть процессоров, большинство из которых представляют собой однопроцессорные модели P, на официальном сайте AMD также представлены некоторые SKU отличные от P: 7303, 7643 и 7663. Непонятно почему эти процессоры представлены на веб-сайте AMD, но не указаны в официальном объявлении, хотя возможно это связано с тем, что целевой аудиторией объявления являются центры обработки данных более низкого уровня, которым вряд ли понадобится высокопроизводительное многосокетное решение.

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Процессоры EPYC 4-го поколения не слишком популярны в массовом и бюджетном сегменте. Они построены по 5-нм техпроцесу TSMC, используют память DDR5 и требуют новых материнских плат, что значительно повышает цену превышающую ожидаемую для обновления сервера. В сентябре AMD даже выпустила бюджетный процессор EPYC Siena 4-го поколения, но похоже Milan по-прежнему необходим для удовлетворения потребностей массового и бюджетного сегмента.