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Niko4123
Графические процессоры NVIDIA серии GeForce 40 могут дебютировать на выставке CES 2024
Об этом сообщил известный блогер kopite7kimi на Xtwitter.

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Это мероприятие в Лас-Вегасе, которое пройдет в начале января 2024 года, станет локомотивом технологической индустрии для того, чтобы узнать о последних мировых новинках.

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Теперь, когда у нас есть потенциальная дата премьеры, мы можем проанализировать влияние, которое такое обновление графических процессоров окажет на рынок. Ни для кого не секрет, что в настоящее время мы находимся в медленно меняющейся аппаратной среде ПК, а сами видеокарты являются серьезным источником ценового давления. Цена будет в центре внимания геймеров, даже в более дорогих сегментах.

Хотя NVIDIA GeForce RTX 4090 продавалась хорошо, ее ближайшая родственница GeForce RTX 4080 пользовалась меньшей популярностью. Несмотря на то, что графический процессор оснащен 16 ГБ видеопамяти и имеет отличную производительность геймерам не нравится его цена в 1199 долларов. Потенциальное обновление GeForce RTX 4080 Super с более высокой производительностью может помочь решить некоторые из этих проблем. Похоже, что он будет основан на том же графическом процессоре AD103, что и существующая GeForce RTX 4080, и следовательно будет иметь те же 16 ГБ видеопамяти.

Если его розничная цена будет такой же, как и его существующий аналог в 1199 долларов, то он не сильно изменит ситуацию для геймеров. Однако это потенциально может снизить цену существующих графических процессоров GeForce RTX 4080 до такой степени, что это предложение станет более привлекательным на рынке.

Более интересной по слухам является NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Потенциально основанная на AD104 или AD103, она является наиболее многообещающей. Рекомендованная розничная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 за 599 долларов была одной из самых ярких в линейке серии RTX 40. После выпуска AMD Radeon RX 7800 XT по цене 499 долларов она столкнулась с острой конкуренцией в этой ценовой категории.

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Более производительный вариант Super может сохранить конкурентоспособность NVIDIA, особенно если он также получит какие-либо усовершенствования VRAM. 

#nvidia #ces 2024 #geforce rtx 40 series
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