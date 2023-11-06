M3 Pro набрал 3035 баллов в одноядерном режиме и 15173 балла в многоядерном.

Для сравнения, журналисты протестировали Geekbench 6 на Macbook 16 с M2 Pro и получили 2667 и 14 410 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, в результате чего M3 Pro оказался на 14 % быстрее в одноядерном и на 5 % быстрее в многоядерном тестах. M2 Pro увеличил многоядерную производительность на 38% по сравнению с M1 Pro, согласно некоторым официальным оценкам Geekbench 6. Большинство покупателей пришли к выводу, что M3 Pro разочаровывает, плохо масштабируется и его просто не стоит покупать, но здесь явно есть над чем подумать.

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Один момент, который остается незамеченным, - это одноядерная производительность M3 Pro, и хотя M2 Pro улучшил одноядерную производительность на 12% по сравнению с M1 Pro в Geekbench 6, M3 Pro имеет 15% прирост производительности по сравнению с M2 Pro. Прирост на 15% является впечатляющим для всей полупроводниковой промышленности. AMD Ryzen 7 7840U примерно на 6% быстрее, чем Ryzen 7 6800U в одноядерном режиме, когда оба имеют одинаковый TDP, что значительно меньше прироста между поколениями по сравнению с Apple.

Тем не менее, это не меняет того факта, что M3 Pro демонстрирует худшую, чем ожидалось, производительность в многоядерном режиме, но это может быть связано с тем, что ожидания были слишком высокими. M3 Pro по-прежнему имеет 12 ядер, как и M2 Pro, но два ядра производительности заменены ядрами эффективности, что, вероятно, ограничивает прирост производительности (хотя это вероятно означает более высокую эффективность). Кроме того, 3-нм техпроцесс TSMC не обеспечивает такого повышения производительности или эффективности, как старый 5-нм техпроцесс по сравнению с его предшественником.

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Apple, вероятно, не следовало дразнить фанатов заявлениями о "пугающе быстрой" производительности, учитывая результаты теста M3 Pro, но с точки зрения компании, вероятно, именно так это и выглядит. Большинству компаний на запуск новых чипов требуется полтора или даже два года, но Apple обычно только год. На самом деле то, что M3 Pro был выпущен в этом году, весьма примечательно, поскольку M2 Pro вышел всего десять месяцев назад. Если Apple сохранит этот темп, то прирост производительности от 10% до 20% с каждым поколением будет складываться очень быстро, даже если это звучит не очень впечатляюще.