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Niko4123
Apple анонсирует новые чипы M3 с обновленными MacBook Pro и iMac
На онлайн-мероприятии генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал новое семейство процессоров под названием M3 и серию компьютеров Mac с новейшими процессорами Apple Silicon.

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Архитектура М3

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Процессор M3 построен по 3-нм техпроцессу, и поэтому его производительные ядра предположительно на 15% быстрее чем M2 и на 30% быстрее чем M1. Между тем, Apple утверждает, что ядра эффективности на 30% быстрее чем M2, и на 50% быстрее чем M1. 

У M3 совершенно новый графический конвейер с тремя ключевыми технологиями. Во-первых, это динамическое кэширование. В традиционной настройке общей памяти, по крайней мере в macOS программное обеспечение (в данном случае предположительно компилятор) определяет, сколько памяти выделяется для предстоящих задач во время компиляции, а не во время выполнения. Графический процессор будет резервировать ненужную ему память до тех пор, пока она не потребуется для самой требовательной задачи, оставляя ее недоступной для системы. Семейство M3 делает это по-другому с помощью динамического кэширования, при котором SoC распределяет память в реальном времени. Это должно оставить больше памяти, доступной для процессора, до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимым для GPU.

Другие функции, поддерживаемые графическим процессором M3 - это аппаратная ускоренная трассировка лучей (которая недавно появилась в семействе iPhone 15 Pro) и аппаратная поддержка сеточных шейдеров. На данный момент трассировка лучей не нуждается в представлении. Поддержка сеточных шейдеров только недавно появилось в компьютерных играх, а Alan Wake 2 стала первой игрой, которая действительно использовала эту технологию представленную в DirectX 12.

В целом Apple утверждает, что графический процессор M3 при 50% мощности такой же быстрый как и M1. Компания также утверждает, что графический процессор M3 имеет ту же производительность, что и встроенный графический процессор в 12-ядерном процессоре Intel (Core i7-1360P), при этом потребляемая мощность составляет на 50% меньше.

Конфигурация памяти M3 такая же, как и у предыдущего M2; 8 ГБ входит в стандартную комплектацию, 16 ГБ и 24 ГБ доступны в качестве опции. У M3 Pro и M3 Max очень странная базовая конфигурация - 18 ГБ памяти. Мы считаем, что это означает недвоичную загрузку памяти (напомним, сейчас в ПК есть модули DIMM емкостью 24 ГБ) со 192-битной или 384-битной шиной памяти. Это на 25 % уже, чем у M2 Pro и M2 Max, что соответствует уменьшенной на 25 % пропускной способности семейства M3. 

Однако ничего из вышеперечисленного не касается топового M3 Max. Этот процессор имеет полную пропускную способность 400 ГБ/с, как и M1 Max и M2 Max.

Семейство SoC M3

В семействе M3 сразу три SoC. Базовая модель носит название М3. Этот чип является наименее мощным из семейства Apple, он имеет всего четыре ядра производительности и четыре ядра эффективности для общих задач обработки. Этот SoC может управлять одним внешним дисплеем 4K в дополнение к встроенному дисплею ноутбука.

Далее идет M3 Pro. Сообщают, что существовует урезанная версия M3 Pro доступная только в 14-дюймовом MacBook Pro, и полная версия с двумя дополнительными ядрами производительности, и что процессоры Pro и Max имеют одинаковую конфигурацию ядер. Есть еще урезанная версия M3 Pro с 11 ядрами и рекламируемая Apple модель, имеющая целую дюжину.

Последний вариант - M3 Max. В отличие от предыдущих поколений, M3 Max представляет собой шаг вперед по количеству ядер ЦП по сравнению с Pro. Компания использует четыре ядрам эффективности вместо шести на M3 Pro, поэтому производительность процессора становится гораздо выше при достижении максимальной нагрузки. Имея в общей сложности 14 или 16 ядер каждая версия M3 Max обладает большей мощностью процессора, чем самый быстрый M3 Pro.

Будущие компьютеры Mac M3

Большим анонсом стало объединение семейства MacBook Pro. Ушел в прошлое 13-дюймовый MacBook Pro, который до сих пор не имел MagSafe и был оснащен дисплеем с частотой 60 Гц без возможностей HDR. Есть только 14-дюймовые и 16-дюймовые.

14-дюймовый MacBook Pro теперь стоит от 1599 долларов за модель M3 с 8 ГБ памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Эта новая модель имеет дисплей, который по словам Apple на 20% ярче. Мини-светодиодный дисплей с подсветкой рассчитан на постоянную яркость 1000 нит и пиковую яркость 1600 нит. 

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Однако не все так радужно в новостях о новом MacBook Pro. По нашему мнению версия Pro должна иметь минимум 16 ГБ ОЗУ. Эти ноутбуки имеют заявленное время автономной работы 22 часа, великолепный 14-дюймовый дисплей и батарею емкостью 70 Втч. 

#apple #macbook pro #imac
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