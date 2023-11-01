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Niko4123
Call Of Duty: Modern Warfare 3 будет иметь 500 графических настроек
В этой игре существует разделение игроков на тех которые либо предпочитают визуальное зрелище, либо тех, кто хочет максимизировать производительность с максимально возможной частотой кадров.

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Call of Duty: Modern Warfare 3 - игра, которая будет выпущена на многих различных платформах, включая консоли. Консольные геймеры обычно могут вздохнуть с облегчением, когда дело доходит до настроек графики. Поскольку аппаратное обеспечение консоли фиксированное, игры можно гораздо лучше оптимизировать с помощью небольшой группы настроек без особых изменений.

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На ПК все это гораздо сложнее. При таком широком выборе аппаратного обеспечения маловероятно, что у геймеров будут одинаковые характеристики. Это означает, что вам потребуется обширный набор конфигураций для точной настройки в соответствии с вашим оборудованием и предпочтениями. Если вам хочется изобилия визуального удовольствия, вы можете установить экстремальные настройки графики и отправиться в город. Если вы киберспортсмен, возможно вам будет удобно играть на более низких настройках с дополнительным преимуществом в виде более высоких кадров в секунду.

Технология NVIDIA DLSS 3 также присутствует здесь, чтобы предоставить вам еще больше возможностей. Благодаря технологии "Генерация кадров", которая искусственно вставляет кадры в ваши игры, значительно увеличивается частота кадров. Конечно у AMD есть свой "FSR", но NVIDIA в настоящее время лидирует со своей DLSS.

Больше кадров - это хорошо, но более высокая задержка - плохо. Увеличение задержки является одним из побочных эффектов этих технологий масштабирования, которые вставляют кадры, чего избегают киберспортсмены. Такие геймеры сделают все возможное, чтобы обеспечить меньшую задержку, обновив свое оборудование и уменьшив настройки графики для увеличения количества кадров.

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Для этих игроков у NVIDIA есть решение в виде технологии Reflex, которая еще больше снижает эту задержку. Мы предполагаем, что киберспортсмены скорее всего захотят использовать технологию "Reflex", но откажутся от использования DLSS в целом, если они не против снизить красоту игры в пользу производительности.  

#call of duty: modern warfare 3
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