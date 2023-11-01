Реальная область, где пользователи получат выгоду от накопителей USB4 это среда мобильных вычислений, где возможность использования быстрого SSD имеет первостепенное значение для рабочего процесса.

Хотя вы, безусловно, можете поместить свою библиотеку Steam на один из этих сверхбыстрых дисков, мы считаем, что творческие профессионалы получат наибольшую выгоду. Рабочие процессы, включающие чрезвычайно большие видеоформаты "Raw", например при использовании R3D Raw, традиционно полагались на быстрые носители для поддержания стабильного рабочего процесса. Многие из этих пользователей работают в полевых условиях, где мобильный SSD является ключевым фактором.

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Конечно в идеале мы все были бы привязаны к своим ПК с массивной системой RAID или NAS, но это не всегда возможно. Одним из самых больших недостатков творческого рабочего процесса является узкое место в мультимедиа, когда необходимо выгружать файлы. Хотя внешние SSD-накопители существуют уже давно, ADATA USB4 SE920 во многом уникален.

USB4 может работать со скоростью до 40 Гбит/с, а это значит, что SSD необходимо охлаждать. Компания ADATA разработала интересную "запатентованную систему активного рассеивания" со встроенным микровентилятором. Он может снизить температуру на целых 10 %, что станет очевидным преимуществом при длительном сеансе передачи данных. Температурное регулирование, безусловно, является большой проблемой для носителей данных, особенно при значительном увеличении скорости.

Будет ли шум проблемой, пока неизвестно, поскольку микровентилятор определенно способен увеличить уровень децибел. Решение по охлаждению, безусловно уникально, и в устройствах такого типа приветствуется все, что способствует охлаждению.

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Следует отметить, что накопители USB4, такие как ADATA SE920, будут работать с устройствами Windows, MacOS и Android. Этот универсальный подход великолепен: он дает пользователям возможность использовать платформу по своему выбору. ADATA также предусматривает, что этот твердотельный накопитель будет работать с игровыми консолями, у которых обычно ограниченная внутренняя память. Хотя мы предпочли бы запускать игры во внутренней памяти, ADATA SE920 может служить хорошим устройством хранения для вашей игровой библиотеки - с высокой скоростью передачи данных, когда это необходимо. Если ваше устройство не поддерживает USB4, накопитель все равно будет совместим, но будет работать на более медленных скоростях.