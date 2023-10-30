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Niko4123
В тесте замечен игровой ноутбук ASUS ROG Scar с процессором Core i9-14900HX и RTX 4090
Он был протестирован в PugetBench и получил общую оценку 2240.

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Это второй ноутбук менее чем за неделю, в котором установлен неанонсированный процессор 14-го поколения. Он замечен вслед за другим ноутбуком с процессором Core i7-14700HX 14-го поколения, появившимся в базе данных тестов PugetBench от Puget Systems, где общий балл в тесте Photoshop составил 842. Эта система имела 64 ГБ (2x32 ГБ) оперативной памяти DDR5-4800 и графический процессор Arc A570M.

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PugetBench снова выступает источником информации о Raptor Lake Refresh. Согласно записи в базе данных, ROG Strix Scar 16 следующего поколения оснащен процессором Core i9-14900HX, 64 ГБ (2x32 ГБ) оперативной памяти DDR5-5600 и графическим чипом GeForce RTX 4090. Таким образом, это более мощная конфигурация с улучшеными характеристиками (ЦП, графический процессор и ОЗУ). 

К сожалению, спецификация не слишком информативна в отношении характеристик нового процессора. Все, что там указано, - это название модели без учета таких деталей как количество ядер, тактовая частота, кэш и другие важные параметры. Тем не менее вполне возможно, что мы рассматриваем усиленный Core i9-13900HX, который представляет собой 24-ядерный/32-поточный процессор с 8 ядрами P и 16 ядрами E, а также 36 МБ кэш-памяти третьего уровня.

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Если это так, то будет интересно посмотреть, как обстоят дела с тактовой частотой Core i9-14900HX. Core i9-13900HX достигает максимальной частоты 5,4 ГГц, а Core i9-13980HX чуть быстрее - 5,6 ГГц благодаря Thermal Velocity Boost. Вполне возможно, что Core i9-14900HX будет как минимум соответствовать тактовой частоте Core i9-13980HX, а может, и немного превзойдет ее.

#pugetbench #asus rog scar #core i9-14900hx
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