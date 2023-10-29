Механизм искусственного интеллекта Qualcomm может использовать это разрешение по-разному, позволяя пользователю отслеживать объект без потери разрешения.

Samsung утверждает, что Zoom Anyplace может отслеживать объекты вокруг кадра в режиме реального времени, но вам не нужно подходить близко, чтобы сделать хороший снимок. S24 Ultra сможет записывать видео как с 2-кратным, так и с 4-кратным увеличением, сохраняя при этом разрешение 4K.

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Демонстрационное видео ниже включает в себя очень краткое описание возможностей камеры Galaxy S24 Ultra, а также представление Snapdragon 8 Gen 3.





Zoom Anyplace также позволяет свободно увеличивать масштаб во время записи видео. Это не снижает разрешение, как на современных телефонах. Этот способ масштабирования также намного более плавный, чем переключение между датчиками изображения в середине записи. Даже если объект находится на самом краю кадра, вы можете увеличить масштаб, не изменяя угол полнокадровой записи. Это открывает больше возможностей редактирования и композиции, чем на телефонах с сенсорами с более низким разрешением. Новый чип Snapdragon также поддерживает функцию End-to-End (E2E) AI Remosaic, которая оптимизирует обработку и вывод фотографий, ускоряя работу сенсора с разрешением 200 МП.

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Переход Samsung на 200-мегапиксельную основную камеру в Galaxy S23 Ultra выглядит великолепно по техническим характеристикам, но ее возможности ненамного выше, чем у 108-мегапиксельных датчиков, использовавшихся ранее. Новые функции захвата на базе искусственного интеллекта заставят все эти пиксели работать гораздо эффективнее, благодаря чему телефон Ultra станет еще лучше.