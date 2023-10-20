В настоящее время дата выпуска серии Super неизвестна.

NVIDIA пропустила номенклатуру "Super" для поколения RTX 30 и в последний раз использовала ее на RTX 2080 Super. Как NVIDIA выбирает между названиями усиленых версий "Super" или "Ti" для своих графических процессоров, пока неизвестно. С введением нового варианта видеокарт NVIDIA может потенциально регулировать объем видеопамяти, если конкуренция этого требует. RTX 4060 Ti 16 ГБ можно было бы назвать "Super". Это также позволяет NVIDIA снизить цены на существующие модели, такие как RTX 4070, чтобы быть более конкурентоспособными по сравнению с более дешевыми графическими процессорами AMD.

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В целом, мы можем ожидать скромного прироста производительности за счет большей частоты графического процессора. Мы не увидим никакой новой технологии, которая была бы эксклюзивной для линейки "Super", например DLSS 3 является эксклюзивной для всего семейства RTX 40. Самым большим улучшением здесь должно стать изменение соотношения цены и производительности, которое крайне необходимо в этом сегменте рынка графических процессоров.

Более дешевая RTX 4080 Super может вернуть себе часть доли рынка среднего и высшего сегмента, которую покупатели в настоящее время игнорируют в пользу RTX 4070 Ti или RTX 4090.

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Хотя подобные слухи о графических процессорах могут измениться в мгновение ока, они по крайней мере позволяют нам заглянуть в потенциальные планы NVIDIA. При нынешнем состоянии игрового оборудования геймеры, скорее всего, будут рады получить более доступные варианты высокопроизводительных графических процессоров, даже если разница в производительности не будет большой. Цена по-прежнему остается ключевым фактором для покупателей в нынешних условиях, и NVIDIA поступила бы разумно, внеся "супер" корректировку в свою текущую ценовую линейку.