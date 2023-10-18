Экстремальные оверклокеры Elmor и SkatterBencher в сотрудничестве с ASUS представили рекордный разгон новейшего процессора Intel Core i9-14900KF, побив предыдущий мировой рекорд (также принадлежавший Elmor).

Хотя разгон был развлечением энтузиастов ПК на протяжении десятилетий, экстремальный разгон - совсем другое дело. Это спорт для компьютерных экспертов, и он часто требует довольно большого бюджета на все экзотическое оборудование, охлаждение и время, необходимое для рекордного разгона. Для установления мирового рекорда Elmor и SkatterBench использовали топовый ROG Maximus Z790 Apex Encore от ASUS, жидкий гелий для охлаждения при минусовых температурах, также им помогали коллеги-овверклокеры Bing и Shamino, а также компания ASUS.

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Команда по разгону провела неделю на мероприятии ASUS OC Event, и в течение нескольких дней каждая попытка побить мировой рекорд с помощью 14900KF терпела неудачу из-за проблем со стабильностью. На самом деле было много разгонов, которые могли бы побить рекорд, но все они не прошли проверку CPU-Z, которая оценивает рекорды разгона. 16 октября Элмор и команда в последний раз попытались установить рекорд после того, как потратили выходные на устранение неполадок. Это принесло свои плоды, и их процессор 14900KF наконец достиг стабильной частоты 9,044 ГГц и был успешно проверен CPU-Z.

Хотя в конце концов рекорд был побит, всем хотелось чего-то больше чем 9,044 ГГц. Следующая цель, к которой стремится команда, - достичь хотя бы 9,1 ГГц. Этого не произошло, но команда подошла очень близко к новому рекорду, когда 14900KF достиг частоты 9,1 ГГц, но почти сразу же вышел из строя. К сожалению, этого недостаточно, чтобы пройти тест CPU-Z, но это признак того, что с более качественным чипом барьер 9,1 ГГц не продержится долго.

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Между прочим, процессоры Intel удерживают мировой рекорд по частоте только с 2022 года, когда Элмор разогнал Core i9-13900K до 8,813 ГГц с помощью жидкого азота, а барьер в 9 ГГц был преодолен пару месяцев спустя снова на 13900K, но с использованием жидкого гелия. До этого процессоры AMD FX удерживали рекорд с 2011 по 2022 год, а процессор Stilt AMD FX-8370 с частотой 8,723 ГГц оставался непобежденным почти десять лет.