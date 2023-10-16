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Niko4123
Intel представляет обновленную линейку процессоров Rocket Lake Core 14-го поколения
Как следует из названия, это обновление процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения, а не совершенно новая архитектура, что для потребителей означает, что недавно созданный чип может использоваться в существующих материнских платах серий 600 и 700 после перепрошивки BIOS.

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Хотя базовая архитектура осталась прежней, произошли заметные изменения в тактовой частоте и производительности. Например, новый флагманский процессор Intel Core i9-14900K (и Core i9-14900KF) может работать на частоте 6 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost, что на 200 МГц больше, чем у Core i9-13900K/KF. По данным Intel, процессоры 14-го поколения обеспечивают игровую производительность до 23% выше, чем у конкурентов.

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Если вы знакомы с линейкой Intel 13-го поколения, то сразу же можете заметить несколько сходств с моделями 14-го поколения, включая рейтинги TDP и поддержку памяти - например, серия Raptor Lake Refresh поддерживает как DDR4 (до 3200 MT/с), так и DDR5 (до 5600 MT/с).

Кстати, конфигурации ядер в основном одинаковы, за исключением Core i7-14700K и Core i7-14700KF. В то время как Core i7-13700K представляет собой 16-ядерный/24-поточный процессор с 8 P-ядрами и 8 E-ядрами, Core i7-14700K/KF имеет конфигурацию с 20 ядрами/28 потоками с 8 P-ядрами и 12 E-ядрами. Таким образом, заметен прирост четырех дополнительных ядер E, а также тактовой частоты E-core Turbo на 100 МГц и тактовой частоты P-Core Turbo на 200 МГц специально для этого SKU.

Что касается остальных SKU (Core i9-14900K, Core i9-14900KF, Core i5-14600K и Core i5-14600KF), они сохраняют ту же конфигурацию, что и их аналоги 13-го поколения, но с увеличением тактовой частоты ядер P на 200 МГц и турбо-частоты E-ядер на 100 МГц. Core i9-14900K и Core i9-14900KF также увеличивают базовую тактовую частоту на 200 МГц как для P-ядер, так и для E-ядер.

Один интересный момент о поддержке платформы. Мы упоминали, что чипы Intel 14-го поколения будут прекрасно работать на существующих материнских платах с разъемом LGA 1700 после перепрошивки BIOS. Тем не менее, Intel также добавила поддержку Wi-Fi 7 и Thunderbolt 5 в свои чипы Raptor Lake Refresh, которые производители материнских плат могут использовать в обновленных моделях материнских плат Z790. Так что, если вы создаете систему с нуля, вам следует следить за новыми материнскими платами с этими новейшими функциями подключения.

Intel также рекламирует функцию под названием "Оптимизация производительности приложений" (APO), позволяющую повысить производительность в поддерживаемых играх.

"Оптимизация приложений Intel - это новая политика в рамках технологии Intel Dynamic Tuning Technology, которая определяет и направляет ресурсы приложений в режиме реального времени", - поясняет Intel.

Не все игры получат выгоду от APO, но те которые это сделают, могут показать скромный прирост производительности. По данным Intel, APO обеспечивает прирост производительности на 13% в Tom Clancy's Rainbow Six: Siege и на 16% в Metro Exodus. Кроме того, Intel проводит прямое сравнение производительности в играх с разрешением 1080p между Core i9-14900K и флагманским процессором AMD Ryzen 9 7950X3D, как вы можете видеть на графике выше. 

Однако, пожалуй, самая лучшая новость - это цены: Intel устояла перед искушением повысить цену за свой процессор Raptor Lake Refresh, по крайней мере, с точки зрения стартовой цены, которая во всех отношениях идентична линейке 13-го поколения.

Запуск процессоров Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения может привести к снижению цен на Raptor Lake 13-го поколения. 


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#intel #rocket lake core
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