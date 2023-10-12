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Niko4123
Intel представляет графический процессор Arc A580 за 179 долларов
Он оснащен теми же 8 ГБ видеопамяти со скоростью 512 ГБ/с, что и большинство моделей линейки, и имеет 256-битную шину.

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Это более широкая шина памяти, чем у прямых конкурентов, таких как NVIDIA RTX 4060. Хотя 8 ГБ видеопамяти не много в 2023 году, это безусловно приемлемо для игр 1080p на этом ценовом уровне. TDP в 185 Вт - самый низкий из текущей линейки Intel, но он все еще выше, чем у конкурентов серии NVIDIA RTX 40.

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Конкуренция со стороны AMD в этой ценовой категории также будет жесткой, а именно со стороны RX 6600 XT. NVIDIA RTX 3050 также составит некоторую конкуренцию, но ее более высокая цена, скорее всего подтолкнет геймеров в первую очередь к A580 или AMD. Учитывая, что Intel Arc A750 недавно поступил в продажу по цене 199 долларов, его цена и производительность очень конкурентоспособны в этом сегменте.

В последнее время апскейлинг в моде: NVIDIA использует технологию DLSS 3, а AMD - FSR 3. У Intel есть собственная технология Xe Super Sampling, которая полностью используется в Arc A580. Как мы видим на графике производительности, предоставленном Intel, средний прирост частоты кадров составляет 63%. Это впечатляет, учитывая, что производительность трассировки лучей на Intel Arc также высока. Эта комбинация привлекательна: она дает геймерам те возможности, которые они хотят, с меньшими потерями производительности.

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Intel удачно дополняет свою линейку Arc, начиная с A770 среднего класса и заканчивая бюджетным A580. Однако здесь приходится иметь дело с очень жесткой конкуренцией. Самым главным противником в этом сегменте является сама Intel: проблемы с драйверами поначалу мешали продажам  A770, а с некоторыми известными играми, такими как Starfield, было много проблем. Intel усердно работает над исправлениями и часто улучшает поддержку старых игр вместе с новыми выпусками драйверов. Это хороший знак, поскольку стабильность программного обеспечения имеет первостепенное значение наряду с соотношением цены и качества.

#intel #arc a580
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wld
00:59
Элементарно:"Я удалил autoexet. bat, теперь ничего не грузится и пропал CD-ROM, mscdex не работает, мышь не отвечает, пишет error moucepad"
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Апшеронский скакел
00:59
Ты с 17-го года с дивана Крым берëшь
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Апшеронский скакел
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Обиженная псина без рода и племени по 5 акков в день регала, визжила, еë баняли, по приплеталась скулить назад
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wld
00:55
Это сложный путь, нормального человека. Там же и пакет есть и инструкция , как собрать и какие зависимости нужны.
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Truth Seeker
00:53
Вот это слова обиженного по жизни
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Truth Seeker
00:52
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Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
wld
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Константин Бородаенко
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Апшеронский скакел
00:50
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