Каждый год Mojang и Microsoft проводят Minecraft Live - прямую трансляцию, посвященную новостям и обновлениям Minecraft и Minecraft: Legends, а также взгляду на будущее Minecraft в целом. Она также сопровождается спорным голосованием где игроки могут помочь выбрать нового моба, который будет добавлен в воксельную игру.

В этом году в голосовании Minecraft Mob предложено три варианта: пингвин, броненосец и краб. Краб обосновался в мангровых болотах и имеет гигантскую крабовую клешню, которую игроки могут использовать для размещения блоков на большем расстоянии при строительстве. Броненосец живет в биоме саванны и ведет себя как его реальный аналог сворачиваясь в клубок если напуган. Этот персонаж может сбрасывать материал из которого сделана его броня. Игроки могут использовать его чтобы укрепить защиту лошадей. Наконец, пингвин ковыляет и плавает по биому каменистых берегов. Он может помочь лодкам игроков двигаться быстрее.

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Хотя все эти мобы выглядят интересными, проблема заключается в голосовании в целом, поскольку в конечном итоге игроки получат только одного из них. Таким образом, была открыта петиция с целью заставить Mojang отменить голосование и добавить всех мобов, которых они предлагают. Создатель петиции, Холли Маверморн отмечает: "Голосование стимулирует вовлечение, разрывая сообщество на части, оставляя фантастические идеи невостребованными и дразня контентом, которого никогда не будет в игре».

Поэтому игроки хотят, чтобы эти три моба были добавлены в игру независимо от голосования. Это связано с общим желанием игроков получать больше обновлений контента, чем получает игра, особенно в свете того, что мегакорпорация Microsoft владеет Mojang и брендом Minecraft.

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Похоже, что значительное количество людей с этим согласны. На момент написания петиция, которая была опубликована 6 октября, собрала 320 000 подписей и количество подписей неуклонно растет по мере того, как с ней знакомится все больше людей. Такое движение в сообществе должно заставить Mojang отреагировать каким-то образом в ближайшие дни.