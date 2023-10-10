Об этом сообщил китайский блогер Golden Pig, имеющий хороший послужной список утечек о будущих процессорах Intel.

Ожидается, что процессоры Core Ultra 9 Meteor Lake (единственная известная модель - Core Ultra 9 185H) будут иметь как полные 14 ядер, так и максимально возможную тактовую частоту Meteor Lake до 5,1 ГГц. Флагманские модели Meteor Lake должны помочь компании конкурировать с AMD. Серия Ryzen 7045, представляющая собой чипы AMD Ryzen 7000 для настольных ПК, портированные на ноутбуки, гораздо более эффективна, чем процессоры Raptor Lake 13-го поколения, и в целом предлагает аналогичную или лучшую производительность.

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Хотя задержка неприятна для Intel, она не является ни катастрофой, ни неожиданностью. Запуск новой линейки ЦП очень часто происходит волнами как для Intel, так и для AMD. Редко когда все SKU нового поколения выходят одновременно. Хотя странно, что флагманский процессор Meteor Lake не появился первым, хотя это не обязательно. Например, запуск процессоров AMD серии Ryzen 3000 в 2019 году прошел хорошо, несмотря на то, что выпуск топового Ryzen 9 3950X был отложен на несколько месяцев.

Кроме того, поскольку запланированный день премьеры - 14 декабря, у Intel очень мало возможностей для полномасштабного производства в 2023 году. Даже трехнедельная задержка будет означать запуск производства в 2024 году. Конечно, мы не знаем, насколько будет отложен выпуск чипов Core Ultra 9, но это не может занять много времени, поскольку чипы Meteor Lake нижнего и среднего уровня (в которых используется тот же или аналогичный чип) все еще производятся.

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Videocardz предполагает, что Core Ultra 9 может быть представлен вместе с высокопроизводительными игровыми ноутбуками на выставке CES в январе, что звучит правдоподобно.