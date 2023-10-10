Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Выпуск флагманского процессора Intel Core Ultra 9 Meteor Lake переносится на следующий год
Об этом сообщил китайский блогер Golden Pig, имеющий хороший послужной список утечек о будущих процессорах Intel.

реклама

Ожидается, что процессоры Core Ultra 9 Meteor Lake (единственная известная модель - Core Ultra 9 185H) будут иметь как полные 14 ядер, так и максимально возможную тактовую частоту Meteor Lake до 5,1 ГГц. Флагманские модели Meteor Lake должны помочь компании конкурировать с AMD. Серия Ryzen 7045, представляющая собой чипы AMD Ryzen 7000 для настольных ПК, портированные на ноутбуки, гораздо более эффективна, чем процессоры Raptor Lake 13-го поколения, и в целом предлагает аналогичную или лучшую производительность.

реклама

Хотя задержка неприятна для Intel, она не является ни катастрофой, ни неожиданностью. Запуск новой линейки ЦП очень часто происходит волнами как для Intel, так и для AMD. Редко когда все SKU нового поколения выходят одновременно. Хотя странно, что флагманский процессор Meteor Lake не появился первым, хотя это не обязательно. Например, запуск процессоров AMD серии Ryzen 3000 в 2019 году прошел хорошо, несмотря на то, что выпуск топового Ryzen 9 3950X был отложен на несколько месяцев.

Кроме того, поскольку запланированный день премьеры - 14 декабря, у Intel очень мало возможностей для полномасштабного производства в 2023 году. Даже трехнедельная задержка будет означать запуск производства в 2024 году. Конечно, мы не знаем, насколько будет отложен выпуск чипов Core Ultra 9, но это не может занять много времени, поскольку чипы Meteor Lake нижнего и среднего уровня (в которых используется тот же или аналогичный чип) все еще производятся.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Videocardz предполагает, что Core Ultra 9 может быть представлен вместе с высокопроизводительными игровыми ноутбуками на выставке CES в январе, что звучит правдоподобно.

#intel core ultra 9 meteor lake
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
3
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
4
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
7
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Минобороны России: Ракетный комплекс «Сармат» в ближайшее время встанет на боевое дежурство
+
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАС против Израиля
1
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
3
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Core i7-14700K весьма превзошёл i7-13700K в 4 версиях Cinebench, а i9-14900K обогнал i9-13900KS
7
NVIDIA готовит к запуску линейку видеокарт GeForce RTX 4000 Refresh
17
Telegraph: Байден попросит у конгресса 100 млрд долларов для Украины - этого должно хватить до 2025
1

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
30
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
30
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
43
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
30
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64

Сейчас обсуждают

мама Стифлера
01:06
Все гораздо проще, Украина уже никого не интересует... даже "украинцев", включая и тебя.
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
KENDOR
01:05
Даже не читал, но после ознакомления с заголовком возник вопрос - вы, мыши, когда нашему правительству вопрос задатите, что у нас с Украиной происходит ? Отжим территорий или типа Пригожин (находясь в...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Игорь Гурьянов
00:58
Данная плата обычный переходник для слота х16 и какое поколение Gen будет поддерживатся зависит совсем не от платы, обычная плата с али экспреса умеет тоже самое тобишь делить слот х16 на х4+х4+х4+х4,...
ASUS представила адаптер Hyper M.2 SSD Gen5 x16 для четырех SSD
мама Стифлера
00:56
Версии только неудачники пишут или НАТОвские аналититики, хотя это одно и тоже, есть реальная историческая наука, а есть чушь. Извини я не могу восполнить пробелы в твоём образовании, придется тебе са...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
32Влад32
00:54
Правильно. Пора на Украину завозить дрова, свечки, сухари.
В Киеве сообщили, что Запад предоставит Украине свыше $71 млн на закупку дров
32Влад32
00:51
Подсев на таблетки как потом слазить с них будут? Или это для "пушечного мяса"?
Таблетка для "идеального солдата" США
Piper
00:49
выложи свою версию
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
32Влад32
00:48
Приплывающие из Африки эмигранты точно не помогут.
К 2035 году в Великобритании прогнозируется нехватка механиков для обслуживания электромобилей
мама Стифлера
00:32
Щас нам хохлы всё объяснят... "буква V давно используется на израильских технике. Израильтяне выбрали этот графический символ, потому что он легко различим приборами наблюдения даже на значительных р...
Зачем израильтяне наносят символ V на военную технику
мама Стифлера
00:30
Ты же понимаешь, что ты чушь написал на 90%?
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем