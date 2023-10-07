Как отмечает в Твиттере технический журналист Тимо Шмидт, лицензионное соглашение игры было обновлено в день запуска, чтобы обозначить наличие DRM Denuvo.

Мы упоминаем лицензионное соглашение игры, потому что кажется, что Denuvo действительно присутствовал в игре с самого начала. Pirates отметили, что Denuvo появится в Assassin's Creed еще в июле, и с тех пор игра была упомянута в статье PC Gaming Wiki о технологии DRM. Однако Denuvo не было частью лицензионного соглашения игры до дня выпуска, и игроки возражающие против DRM, возможно, в результате не заметили ее присутствия.

реклама

Denuvo вызывает споры по множеству причин, включая несколько обоснованных жалоб. Люди утверждают, что Denuvo является источником требований к постоянному подключению к сети, что она снижает производительность даже на высокопроизводительных ПК и что она вызывает быструю деградацию твердотельных накопителей из-за постоянного обращению к диску.

В действительности, хотя все эти жалобы имеют под собой справедливую основу, ни одна из них не является вполне точной. Denuvo требует периодической онлайн-аутентификации, но не постоянно. Она также может незначительно повлиять на производительность, особенно на машинах с небольшим количеством ядер (4 или меньше). А в паре старых игр с Denuvo были ошибки, приводившие к радикально частому обращению к диску. Действительно, были и другие случаи проблемного поведения Denuvo. Обычно это оказывалось результатом ошибок в игре.

Более веская жалоба на Denuvo заключается в том, что требуемая онлайн-аутентификация может сделать игры оснащенные такой технологией неиграбельными как только Denuvo перестанет их поддерживать. Это уже произошло с несколькими старыми играми. Конечно, некоторые люди выступают против широкого внедрения Denuvo, потому что они принципиально против концепции DRM.

Что касается Assassin's Creed Mirage, то по данным Metacritic, она получила "в целом положительные" отзывы, при этом оценка версии для ПК на Metacritic составляет около 77. В большинстве обзоров говорится, что игра предлагает урезанный мир по сравнению с Origins и Odyssey, и что это возвращение к корням серии с хорошим сюжетом, но несколько устаревшей боевой механикой. Если вы были поклонником первых двух игр Assassin's Creed, вам она вероятно понравятся.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако есть еще одна причина, по которой некоторые игроки на ПК могут захотеть подождать с этой игрой: она недоступна в Steam или GOG. Последнее очевидно, учитывая наличие Denuvo DRM, но первое связано с тем, что игра на данный момент является эксклюзивной для Epic Games Store и собственной службы Connect Ubisoft.