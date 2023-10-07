На Twitter X Брэд "SadlyIsBradley" Линч сообщил, что ранее упомянутая загадочная модель Valve 1030 будет представлять собой обновленную модель Steam Deck "с новой картой Wi-Fi, поддерживающей диапазон 6E (6 ГГц)".

Это открытие ставит под сомнение грядущий HMD "Deckard", что интересно, поскольку Valve похоже не торопилась выпускать новую Steam Deck по состоянию на конец сентября. Прямое указание на Steam Deck в документах FCC, тем не менее подтверждает это, поэтому кажется, что Valve работает довольно загадочным образом. В любом случае, прошло примерно два месяца с момента опубликования документов FCC до того момента, когда Valve намеревалась выпустить Steam Deck изначально, так что надеемся, мы скоро получим новости по этой теме.

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Еще одна интересная информация, которую мы обнаружили, заключается в том, что Valve по-видимому работает с Quectel над предоставлением беспроводного модуля этой новой Steam Deck. Любопытно, что эта компания, как сообщается, работает напрямую с Коммунистической партией Китая (КПК), особенно в сфере мобильного Интернета вещей. Если США примет жесткие меры в отношении Quectel, среди других компаний связанных с КПК, это может оказаться проблемой для Valve в долгосрочной перспективе.

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