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Niko4123
Список FCC намекает на обновление Steam Deck, но с возможными проблемами безопасности
На Twitter X Брэд "SadlyIsBradley" Линч сообщил, что ранее упомянутая загадочная модель Valve 1030 будет представлять собой обновленную модель Steam Deck "с новой картой Wi-Fi, поддерживающей диапазон 6E (6 ГГц)".

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Это открытие ставит под сомнение грядущий HMD "Deckard", что интересно, поскольку Valve похоже не торопилась выпускать новую Steam Deck по состоянию на конец сентября. Прямое указание на Steam Deck в документах FCC, тем не менее подтверждает это, поэтому кажется, что Valve работает довольно загадочным образом. В любом случае,  прошло примерно два месяца с момента опубликования документов FCC до того момента, когда Valve намеревалась выпустить Steam Deck изначально, так что надеемся, мы скоро получим новости по этой теме.

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Еще одна интересная информация, которую мы обнаружили, заключается в том, что Valve по-видимому работает с Quectel над предоставлением беспроводного модуля этой новой Steam Deck. Любопытно, что эта компания, как сообщается, работает напрямую с Коммунистической партией Китая (КПК), особенно в сфере мобильного Интернета вещей. Если США примет жесткие меры в отношении Quectel, среди других компаний связанных с КПК, это может оказаться проблемой для Valve в долгосрочной перспективе.

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#steam deck
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