Генеральный директор X/Twitter столкнулся с техническими трудностями во время игры в самом сложном подземелье Diablo IV Nightmare.

Маск в течение часа тестировал возможности потокового сервиса X. У него даже была особая система освещения, которая по его словам "для атмосферы" включала несколько свечей. Хотя его игровой процесс, возможно был интересным, зрители и Маск заметили несколько технических проблем с качеством его трансляции.

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Одной из них было визуальное мерцание самой игры. Некоторые зрители отметили это в комментариях, а некоторые сказали, что на это невозможно смотреть. Вторую заметил сам Маск, так как он спросил, смешно ли он звучит, а позже сообщил, что стрим "повысил частоту звука на 4 кГц".

После трансляции Маск попросил в Твиттере помощи у всех кто использует OBS для тестирования и улучшения системы. Твит содержал видеоурок, в котором показано, как транслировать игры на X для подписчиков Premium. Он отметил, что проведение прямых видеотрансляций в одно касание прямо с телефона работает довольно хорошо.

Хотя потоковая передача игрового процесса на X может быть привлекательна для некоторых пользователей, ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы конкурировать с Twitch, YouTube или Kick. Стримеры надеются на то, что зрители смогут легче подписаться, делать денежные пожертвования и на более интуитивный способ взаимодействия со своей аудиторией в ближайшем будущем. Подобные функции могут появиться в X, но очевидно, сначала потребуется устранить текущие технические ошибки.

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Еще стримеры хотели бы увидеть на X улучшеный способ повышения заметности трансляции. Маск смог набрать 2,8 миллиона просмотров своей тестовой трансляции, но у него есть 158 миллионов подписчиков. Стримеры с небольшим количеством подписчиков уже сталкиваются с трудностями заметности на таких платформах как Twitch, поэтому, если X сможет предложить лучшее решение для поиска, это во многом поможет убедить стримеров использовать платформу социальных сетей для своего основного контента.