Согласно последним результатам опроса Steam, GeForce RTX 3060 занимает первое место с долей 6,1% среди геймеров - этого достаточно, чтобы обогнать GeForce GTX 1060, доля которой упала до 4,65%.

Модели серии GeForce GTX 10 по-прежнему занимают видное место среди лучших графических процессоров в Steam. Фактически, восемь из 20 самых популярных дискретных графических процессоров для настольных ПК в Steam представляют собой модели семейства GeForce GTX 10.

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Предыдущая нехватка графических процессоров заблокировала процесс обновления среди потребителей, который мог бы быть более быстрым. Однако со временем мы ожидаем, что количество старых графических процессоров в рейтингах Steam будет сокращаться.

Что касается GeForce RTX 3060, то она поступила в продажу в феврале 2021 года с рекомендуемой розничной ценой в 329 долларов, что делало ее самой доступной версией Ampere до тех пор, пока не была выпущена GeForce RTX 3050 (№ 9 в опросе Steam или № 8, если отфильтровать графические процессоры для ноутбуков).

В то время рынок находился в некотором смятении: пандемия и майнинг криптовалют способствовали нехватке графических процессоров. В результате GeForce RTX 3060, возможно, потребовалось немного больше времени, чтобы занять поул-позицию в Steam.

Имейте в виду, что данные опроса не являются всеобъемлющими. Тем не менее, это лучшие реальные данные по видеокартам которые на самом деле используют геймеры.

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Также неудивительно, что GeForce RTX 3060 заняла первое место. Сегодня вы можете приобрести модель с 12 ГБ видеопамяти всего за 249 долларов или даже меньше, если выберете модель на 8 ГБ. Конечно, GeForce RTX 4060 стоит не намного дороже и поддерживает DLSS 3 с генерацией кадров, но более длительный срок присутствия на рынке и больший объем видеопамяти оказываются преимуществом для завоевания доли рынка в Steam.