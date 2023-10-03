Которым может управлять каждый, если у него есть 3 миллиона долларов на его покупку. Робот ARCHAX был разработан так, чтобы сохранять уникальный внешний вид без ущерба для функциональности.

Компания Tsubame Industries разработала четырехколесного робота высотой 4,5 метра, который дает покупателям возможность воплотить в жизнь их самые смелые мечты о Гандаме. Название ARCHAX произошло от вымершей птицы археоптерикса. Он имеет два режима: вертикальный "режим робота" и "режим автомобиля", который позволяет пользователю путешествовать со скоростью до 10 км в час.

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"Японии известна анимациями, играми, роботами и автомобилями, поэтому я подумал, что было бы здорово, создать продукт, который объединил бы все эти элементы в один", - заявил Рё Ёсида, генеральный директор Tsubame Industries.

Компания заявляет, что ARCHAX был разработан с учетом международных стандартов механической безопасности. В компании добавили, что их ответственность как разработчика и производителя заключается в производстве роботов, которыми можно "спокойно управлять". Компания провела оценку рисков на основе стандартов ISO и JIS, чтобы создать высоконадежного и безопасного в использовании робота.

Робот состоит из кабины, двухх рук и четырех ног на колесах. Он питается от аккумулятора, имеет передние управляемые колеса и задний привод. Его каркас представляет собой сварную конструкцию из стальных труб и пластин. Он обладает достаточной прочностью и жесткостью, чтобы выдерживать изменения условий нагрузки вследствие смены режимов и движения различных деталей. Компания заявляет, что он был разработан, чтобы дать пользователю ощущение единства с роботом.

Лесенка и поручни ведут в кабину в передней части ARCHAX. Трехточечная опора позволяет владельцу устойчиво садиться и выходить из робота, но она также включена в конструкцию, чтобы не портить общий дизайн. Внутри кабины находятся четыре дисплея, на которых отображаются изображения со встроенных камер, которые расположены в передней, задней, левой и правой части робота. Девять камер автоматически переключаются, чтобы обеспечить наилучшую видимость в зависимости от действий пилота. Дисплеи также предоставляют необходимую информацию, такую как скорость, угол наклона и оставшийся заряд батареи.

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Цубаме надеется продать потребителям как минимум пять единиц ARCHAX. Ёсида надеется, что в будущем его можно будет использовать для оказания помощи при стихийных бедствиях или в космосе.