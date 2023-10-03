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Компания Tsubame Industries разработала четырехколесного робота высотой 4,5 метра, который дает покупателям возможность воплотить в жизнь их самые смелые мечты о Гандаме. Название ARCHAX произошло от вымершей птицы археоптерикса. Он имеет два режима: вертикальный "режим робота" и "режим автомобиля", который позволяет пользователю путешествовать со скоростью до 10 км в час.
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"Японии известна анимациями, играми, роботами и автомобилями, поэтому я подумал, что было бы здорово, создать продукт, который объединил бы все эти элементы в один", - заявил Рё Ёсида, генеральный директор Tsubame Industries.
Компания заявляет, что ARCHAX был разработан с учетом международных стандартов механической безопасности. В компании добавили, что их ответственность как разработчика и производителя заключается в производстве роботов, которыми можно "спокойно управлять". Компания провела оценку рисков на основе стандартов ISO и JIS, чтобы создать высоконадежного и безопасного в использовании робота.
Робот состоит из кабины, двухх рук и четырех ног на колесах. Он питается от аккумулятора, имеет передние управляемые колеса и задний привод. Его каркас представляет собой сварную конструкцию из стальных труб и пластин. Он обладает достаточной прочностью и жесткостью, чтобы выдерживать изменения условий нагрузки вследствие смены режимов и движения различных деталей. Компания заявляет, что он был разработан, чтобы дать пользователю ощущение единства с роботом.
Лесенка и поручни ведут в кабину в передней части ARCHAX. Трехточечная опора позволяет владельцу устойчиво садиться и выходить из робота, но она также включена в конструкцию, чтобы не портить общий дизайн. Внутри кабины находятся четыре дисплея, на которых отображаются изображения со встроенных камер, которые расположены в передней, задней, левой и правой части робота. Девять камер автоматически переключаются, чтобы обеспечить наилучшую видимость в зависимости от действий пилота. Дисплеи также предоставляют необходимую информацию, такую как скорость, угол наклона и оставшийся заряд батареи.
Цубаме надеется продать потребителям как минимум пять единиц ARCHAX. Ёсида надеется, что в будущем его можно будет использовать для оказания помощи при стихийных бедствиях или в космосе.