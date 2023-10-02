Это 14-ядерный процессор с шестью P-ядрами и восемью E-ядрами, что дает ему в общей сложности 20 логических ядер и 24 МБ кэш-памяти L3.

Это делает его принципиально идентичным Core i5-13600K, за исключением одной характеристики - тактовой частоты. Тактовая частота ядра P увеличена на 200 МГц до 5,3 ГГц, а частота ядра E также увеличена на 100 МГц.

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Гораздо более интересным является повышение эффективности и снижение энергопотребления в новой серии. Если это так, это означает улучшенную возможность разгона.

Одна из утечек, которую мы видели за последние пару дней, - это результат Geekbench 6 для процессора Core i5-14600K на материнской плате Gigabyte Z790 Aorus Master X, который во время части теста работал на частоте 5748 МГц. Средняя тактовая частота составила 5485 МГц, что явно превышает номинальную частоту 5,3 ГГц. Эти цифры достижимы и для Core i5-13600K, но для этого вам потребуется серьезное охлаждение и качественный чип.

Пользователь для теста также использовал 48 ГБ памяти DDR5 со скоростью 7600 МТ/с, что означает применение пары модулей по 24 ГБ. Скорость 7600 МТ/с - это достаточно быстро для оперативной памяти с сокетом.

Согласно базе данных Geekbenсh, похоже, что разогнанный Core i5-14600K показывает те же результаты, что и Ryzen 7 7700X в однопоточных тестах, и чуть опережает двенадцатиядерный Ryzen 9 7900X в многопоточных тестах. Geekbench 6 очень чувствителен к пропускной способности памяти, поэтому результаты будут сильно различаться в зависимости от используемой оперативной памяти.

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Ожидается, что процессоры 14-го поколения "K" будут выпущены в следующем месяце, возможно, уже 17 октября, если источники правы. Хотя пользователям систем 13-го поколения, вероятно, не стоит особо волноваться, но если вы используете машину 12-го поколения и ваша материнская плата получила необходимое обновление BIOS, процессор 14-го поколения может стать довольно солидным обновлением для вашей системы.