Изменение уже опубликовано на канале Windows Insider Canary, а это означает, что в ближайшем будущем оно должно появиться в стабильной версии, которую использует большинство людей.

Windows 10 была выпущена в 2015 году, и какое-то время казалось, что Microsoft будет продолжать обновлять эту ОС бесконечно. После негативной реакции, которую компания получила в отношении Windows 8, Microsoft стремилась привлечь всех на новую платформу. Первоначально существовало бесплатное обновление с Windows 7 и 8 до Windows 10 в течении одного года, а затем этот период был продлен для всех, кто нуждался в вспомогательных функциях (или заявлял о них). Тем не менее, компания никогда не прекращала предоставлять бесплатные обновления.

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Даже когда Windows 11 была выпущена в 2021 году, ключи от Windows 7 и Windows 8 все еще были действительны для обновлений. На прошлой неделе Microsoft объявила о прекращении бесплатного обновления с Windows 7 и 8. "Предложение Microsoft по бесплатному обновлению для Windows 10/11 закончилось 29 июля 2016 года. Путь установки для получения бесплатного обновления с Windows 7/8 до Windows 11 теперь удален. Обновления до Windows 11 с Windows 10 по-прежнему бесплатны", - говорится в уведомлении.

В настоящее время Microsoft тестирует следующее крупное обновление Windows, которое, как ожидается, выйдет в начале следующего года. Итак у вас, вероятно, есть немного времени, чтобы воспользоваться возможностью такого обновления, прежде чем оно закроется навсегда.

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Некоторые пользователи Windows задержались на более старых версиях платформы просто потому, что предпочитают их, но Windows 7 и 8 больше не обновляются. Если вы можете обновиться, вам следует это сделать. Хотя Windows 11 может оказаться для вас недосягаемой. Microsoft решила ужесточить требования к оборудованию для Windows 11, поэтому маловероятно, что компьютеры эпохи 7/8 будут с ней совместимы. Компьютерам нужен не только новый процессор для Windows 11, но и модуль TPM 2.0 и безопасная загрузка - функции, которые обычно были недоступны в системах более десяти лет назад.