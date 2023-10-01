Большой патч к релизу внес в игру много изменений, но в длинном списке примечаний скрыто очень интересное нововведение.

"Если один или несколько членов группы будут признаны виновными в мошенничестве и навсегда забанены, все их партнеры будут наказаны потерей Профильного Ранга и Рейтинга CS". Другими словами, если вы играете с читерами и их поймают, вы потеряете свой рейтинг.

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Одной из самых больших проблем в соревновательных онлайн-играх является "буст", когда игроки различными способами искусственно повышают свой рейтинг. Одним из наиболее распространенных способов является игра с читерами, причем зачастую это платная услуга. Для этого создают специальный аккаунт, а затем повышают свой рейтинг за счет побед в матчах с читами.

Неудивительно, что большая часть фанатов Counter-Strike считает, что это хорошее изменение. Это побуждает игроков выявлять читеров, а также избегать игры с ними. Кроме того, это должно помочь гарантировать, что рейтинги игроков CS являются честными. Любой, кто когда-либо играл в рейтинговые матчи в игре, знает, как неприятно чувствуешь себя, когда против тебя выходят игроки с якобы высоким рейтингом, которые затем ведут себя как полные новички.

Valve также сделала так, что в режиме подбора матчей Premier, "серьезном" рейтинговом режиме CS2, игроки без уже установленного рейтинга CS не смогут объединяться в группы с игроками, имеющими "очень высокий" рейтинг CS. Это еще одна мера против читерства, и хотя людям может быть неудобно привлекать в игру своих друзей, маловероятно, что кто-то с "очень высоким" рейтингом CS действительно захочет играть с новичками в одной команде.

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