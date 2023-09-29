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Niko4123
Программа обмена графических процессоров Newegg действует, но хороша ли она
"Преимущество нашей программы trade-in заключается в том, что можно легко сдать бывшую в употреблении видеокарту и купить новую, а также избежать хлопот, связанных с продажей через вторичный рынок", - заявил Амир Асадибагери, менеджер по работе с клиентами.

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Это работает следующим образом: вы покупаете новый графический процессор на Newegg, а когда выберете его, щелкните и заполните форму подачи заявки на обмен на странице продукта. Если ваш существующий графический процессор соответствует критериям, Newegg предоставит предоплаченную транспортную этикетку UPS для отправки за счет компании.

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Конечно, есть некоторые предостережения. Во-первых, вам все равно придется заплатить полную стоимость нового графического процессора заранее. То есть стоимость обмена не вычитается при оформлении заказа, а вместо этого выплачивается в виде возмещения, как только Newegg получит, проверит и определит окончательную стоимость вашего старого графического процессора.

Гораздо более серьезное предостережение - это список максимальных значений суммы обмена. Самая высокая цена выкупа предлагаемая Newegg - 561 доллар за GeForce RTX 3090 Ti. Просмотр недавно проданных лотов на eBay показывает, что частные продавцы GeForce RTX 3090 Ti зарабатывают от 750 до чуть более 1000 долларов. На момент написания этой статьи средняя цена продажи (включая стоимость доставки) последних пяти карт GeForce RTX 3090 Ti, проданных на eBay, составляла 857 долларов.

Это существенное неравенство, хотя и не такое вопиющее, как кажется на первый взгляд. Принимая во внимание комиссию eBay в размере 13,5%, потенциальную комиссию Paypal и доставку (примерно до 30 долларов), разница ближе к 130-150 долларам. Также полезно избегать головной боли, связанной с продажей самостоятельно (особенно опасайтесь мошенников).

Вот полный список стоимости обмена:

Что касается AMD, цены начинаются с 30 долларов за Radeon RX 5500 XT (4 ГБ или 8 ГБ) и увеличиваются, достигая кульминации в 375 долларов за Radeon RX 6950 XT. А для NVIDIA цена начинается от 90 долларов за GeForce RTX 2060.

В большинстве случаев вы можете добиться большего самостоятельно, вопрос лишь в том, насколько больше. Одним из возможных исключений является Radeon RX 6500 XT: стоимость обмена Newegg составляет 77 долларов, что примерно соответствует цене нескольких недавно проданных лотов на eBay.

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#видеокарты #newegg
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