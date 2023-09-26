Компания Samsung объявила, что разработала модули памяти LPCAMM, которые не только намного меньше тех, которые предлагались в оригинальной конструкции Dell, но и способны хранить до 128 МБ на одной планке, поддерживая скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с.





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Это довольно впечатляющая скорость даже для полнофункциональных модулей DIMM настольных компьютеров, не говоря уже о оперативной памяти ноутбука. Секрет здесь в том, что LPCAMM предлагает все преимущества памяти LPDDR5X в сменном модуле с использованием разъема типа CAMM. Эти разъемы чем-то похожи на те, которые используются в процессорах LGA, и они устраняют необходимость в громоздких слотах для хранения оперативной памяти.

Компания Samsung заявляет об уменьшении занимаемого пространства на 60 %, увеличении производительности на 50 % и повышении энергоэффективности на 70 %. В пресс-релизе Samsung говорится, что новые модули могут найти применение не только в ноутбуках, но и в серверах. LPDDR5X очень эффективна, и это огромное благо для постоянно работающих серверов, но она там традиционно не использовалась из-за необходимости припайки памяти к плате.





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Samsung заявляет, что LPCAMM "в этом году будет протестирована с системами следующего поколения крупными заказчиками", а коммерческие продукты появятся в следующем году. Помимо AMD и Intel, а также их различных партнеров, эти модули могут быть полезны для систем на базе оборудования Qualcomm и даже Apple.