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Niko4123
iPhone 15 Pro Max подвергся разборке из-за "недружественных" правил ремонта Apple
Разногласия сайта iFixIt с Apple связаны с тем, что производитель настаивает на проверке подлинности деталей для замены, иначе есть риск, что устройство не будет работать должным образом.

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Результаты ремонта, показывающие, с какими проблемами столкнулся iFixIt при замене многочисленных запасных частей, включая переднюю и заднюю камеры, дисплей и даже батарею показаны в таблице ниже.

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В iPhone 15 можно заменить лишь небольшую часть деталей, не беспокоясь об аутентификации. Например, основной динамик и привод линейного перемещения работают должным образом при замене одного или обоих из них. Замена других деталей создает от незначительных проблем до проблем, вызывающих головную боль. Например, после замены катушки беспроводной зарядки на iPhone 15 Pro Max компания iFixit сообщает, что у нее возникали сбои системы и принудительные перезагрузки каждые несколько минут.

"Сопряжение деталей в этих моделях выходит за рамки простой механической совместимости: требуется аутентификация и соединение с помощью инструмента конфигурации системы Apple, что еще больше ограничивает ремонт только одобренными Apple деталями и существенно влияет на независимые ремонтные предприятия и всеобъемлющую проблему электронных отходов", - сообщает iFixIt.

В другом примере специалисты по демонтажу заявили, что приобрели две модели iPhone 15 Pro Max и поменяли между ними модули LiDAR. После этого приложение камеры загружалось лишь ненадолго, а затем вылетало.


Разборка iPhone 15 Pro Max - это уже знакомый процесс по предидущим моделям: нагрейте экран, чтобы ослабить клей, затем используйте присоску и пластиковый инструмент, чтобы отделить его. После чего аккумулятор немного сложно извлечь из-за трех труднодоступных язычков, неудобно спрятанных внутри отсека. Снятие динамика и привода линейного перемещения облегчает процесс.

Снять камеру в сборе оказалось намного проще, поскольку для этого потребовалось всего лишь открутить три винта с крестообразным шлицем. Более того, на этот раз винты "гораздо менее хрупкие", чем в прошлых версиях iPhone.

iPhone 15 Pro Max также получил похвалу за наличие собственной версии съемной задней крышки (отличной от непрофессиональных моделей). Это считается "победой" для потребителей, поскольку в прошлом ремонт заднего стекла на топовых моделях был "слишком дорогим", иногда около 550 долларов.

В конечном итоге, iPhone 15 Pro Max с его "великолепным дизайном, испорченным сочетанием деталей" получил мрачную оценку ремонтопригодности 4 из 10. Аналогичным образом, iFixIt задним числом понизил оценку ремонта iPhone 14 с 7/10 до 4/10, чтобы отразить изменение в оценке iFixIt, которая теперь учитывает практику замены запчастей Apple.

"Очевидно, что для Apple пришло время отказаться от политики сопряжения деталей... Деталь, установленная в телефоне, должна просто работать. С тех пор, как мы изобрели взаимозаменяемые детали в 1800-х годах, детали можно было заменять между продуктами. Программное обеспечение не должно быть препятствием для взаимозамены деталей", - заключает iFixIt.

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Компания iFixIt, предположительно потратившая за последние несколько дней более 10 000 долларов на модели iPhone для систематического тестирования компонентов заявляет, что не будет приобретать новые модели для своей команды для внутреннего использования, поскольку не покупает товары с оценкой ниже 5/10.

#apple #iphone 15 #ifixit
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