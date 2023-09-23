Игорь также представил информацию по моделям чипсетов, которые мы можем ожидать с разъемом LGA 1851.

LGA 1851 поступит в продажу с линейкой процессоров Intel Arrow Lake-S 15-го поколения в 2024 году и предложит значительно расширенные возможности подключения к хранилищам PCIe по сравнению с LGA 1700. Были введены четыре дополнительных канала PCIe для процессоров, которые позволят подключить до двух разъемов M.2. SSD-накопители должны быть подключены непосредственно к процессору (а не только один как ранее). Четыре линии также были модернизированы до скоростей PCIe Gen 5 для работы с новейшими твердотельными накопителями PCIe Gen 5.

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Новые 3D-рендеры Игоря, хотя и выглядят красиво, не раскрывают ничего такого, чего мы еще не знали из предидущих спецификаций. На первом 3D-изображении показан разъем LGA 1851 с установленной крышкой процессора и кронштейном IHS, а также задняя панель, соединяющая кронштейн с печатной платой. Второе 3D-изображение демонстрирует одну из новых моделей чипсета, с которой будет выпущен LGA 1851 (предположительно это Z890).

Самое интересное из того, что предоставил Игорь, - это новые подробности о чипсетах Intel 800-й серии, которые будут работать в паре с разъемом LGA 1851. По словам Игоря, будет три потребительских и две модели чипсетов для рабочих станций, включая Z890, B860, H810, W880 и Q870. Судя по всему, чипсет H870 был исключен, что означает, что впервые за многие годы мы не увидим чипсет среднего класса H-серии в линейке Intel, если это правда.

Сообщается, что Z890 будет иметь 60 каналов HSIO, разделенных на 26 линий для ЦП и 34 для PCH. B860 и H810 будут иметь 44 и 32 канала HSIO соответственно. Z890m, W880 и Q870 будут иметь 8 линий DMI 4.0, которые соединяют ЦП с набором микросхем, тогда как B860 и H810 будут предлагать только четыре. Раздвоение PCIe также было расширено, что позволяет трем отдельным устройствам использовать 16 линий PCIe процессора вместо двух, используя конфигурацию 8x/4x/4x.

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Игорь также сообщил, что LGA 1851 будет существовать как минимум два года и будет использоваться как минимум в двух поколениях чипов, включая процессоры Arrow Lake-S и Lunar Lake-S. После отмены Meteor Lake-S в пользу Raptor Lake Refresh Arrow Lake-S станет первой линейкой процессоров, использующей LGA 1851, начиная с 2024 года.