Целью исследования является оценка безопасности и первоначальной эффективности имплантата N1, робота R1 и пользовательского приложения N1 в предоставлении людям с параличом возможности управлять внешними устройствами.

Миссия Neuralink - создать универсальный мозговой интерфейс, который восстановит автономию пациента с неудовлетворенными потребностями сегодня и раскроет человеческий потенциал в ближайшем будущем. В мае этого года компания получила одобрение FDA на перенос испытаний на животных на испытания на людях. Теперь компания получила одобрение независимого институционального наблюдательного совета и своей первой больницы, которая начала набор пациентов для клинических испытаний.

реклама

Маск написал в Твиттере об этой новости: "Первый человек-пациент скоро получит устройство Neuralink. В конечном итоге оно сможет восстановить всю моторику тела". В заключение он сказал: "Представьте, если бы это было у Стивена Хокинга".

По данным компании, имплантат N1, который питается от небольшой батареи, заряжаемой по беспроводной сети снаружи через индуктивное зарядное устройство, будет имплантирован с помощью хирургического робота. Голова робота R1 содержит оптику и датчики пяти систем камер, а также систему оптической когерентности.

Тем, кто будет выбран для участия в испытаниях, робот R1 хирургическим путем установит имплантат N1 в область мозга, которая контролирует намерение движения. Затем им будет предложено использовать имплантат N1 и пользовательское приложение N1 для управления компьютером и предоставления отзывов о системе.

Neuralink ищет людей, которые соответствуют следующим критериям: имеют квадриплегию (ограниченную функциональность всех 4 конечностей) из-за травмы спинного мозга или бокового амиотрофического склероза и в течение как минимум 1 года после травмы не имеют улучшений. Им должно быть не менее 22 лет и у них есть постоянный опекун.

Компания заявляет, что не может принимать людей с активным имплантированным устройством, таким как кардиостимулятор или глубокий стимулятор мозга. У них также не может быть в анамнезе судорог или им не могут потребоваться постоянные МРТ для отслеживания текущего заболевания. Потенциальные кандидаты также не могут получать лечение транскраниальной магнитной стимуляцией.

Еще одним фактором, который следует учитывать потенциальным участникам, будет время, необходимое для завершения исследования. Neuralink заявляет, что на это уйдет около 6 лет и потребуется регулярное наблюдение со стороны команды экспертов для отслеживания прогресса и обеспечения того, чтобы Neuralink BCI оставалось в хорошем рабочем состоянии. Neuralink добавляет, что участникам будут компенсированы расходы, связанные с исследованием, такие как транспортные расходы до места проведения исследования и обратно.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Любой, кто считает, что он или кто-то из его знакомых может иметь право на участие в предстоящих исследованиях, должен посетить веб-сайт Neuralink и присоединиться к его реестру пациентов для рассмотрения.