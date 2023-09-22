Wi-Fi 7 снабдит дома с несколькими устройствами новейшими возможностями подключения, целью которых является значительное ускорение соединений и уменьшение задержек.

Быстрое развитие беспроводных протоколов может сбить с толку потребителей, пытающихся не отставать, особенно тех, кто недавно приобрел Wi-Fi 6E или Wi-Fi 6. Однако это не заговор с целью заработать на покупателях, а попытка удовлетворить потребности все более требовательных к пропускной способности устройств и услуг.

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Wi-Fi 7 расширяет диапазон 6 ГГц, представленный Wi-Fi 6E. Во многом это связано с удвоением ширины канала со 160 МГц до 320 МГц. То есть ширина канала 320 МГц не обязательно должна исходить из одного канала и может объединять каналы 160 МГц 5 ГГц и 160 МГц 6 ГГц.

Amazon с Eero Max 7 предлагает трехдиапазонную (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц) систему Wi-Fi, поддерживающую скорость проводной связи до 9,4 Гбит/с и скорость беспроводной связи до 4,3 Гбит/с. По данным Amazon, это позволяет "загрузить фильм 4K за 10 секунд или видеоигру объемом 50 ГБ менее чем за минуту".

Amazon использует свою сетевую технологию TrueMesh для передачи данных по максимально быстрому пути в зависимости от различных факторов, таких как расположение сети, количества принимающих устройств и помехи от других сетей.

Eero Max 7 - первый продукт Eero, поддерживающий более пары портов Ethernet. Фактически вдвое больше, включая два порта 10GbE и два порта 2,5GbE на основном маршрутизаторе. Один из этих портов 10GbE также можно использовать с тарифным планом оптоволоконного Интернета.

Покрытие также впечатляет: Amazon заявляет, что его система поддерживает более 200 подключенных устройств с площадью покрытия до 700 квадратных метров для роутера и двух усилителей, 460 квадратных метров для одного усилителя и одного роутера и 230 квадратных метров для одного маршрутизатора.

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Системы ячеистых маршрутизаторов Wi-Fi 7 недешевы. Amazon оценил Eero Max 7 в 1699,99 долларов за комплект из двух усилителей и роутера, 1149,99 долларов за комплект из роутера и усилителя и 599,99 долларов за один маршрутизатор.