Компания только выпустила новые процессоры EPYC под кодовым названием Siena.

Эти чипы сильно отличаются от всех предыдущих процессоров EPYC, поскольку они оптимизированы не для максимальной производительности, а для оптимальной эффективности. Это означает более низкий TDP, что приводит к снижению теплоотдачи и снижению энергопотребления. Но это не означает, что процессоры Siena слабые.

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На этом слайде AMD рассматриваются различия между Genoa и Siena. Siena это процессоры меньшего размера, и они используют новый сокет SP6. Максимальное количество ядер процессора составляет 64, но это ядра Zen 4C вместо Zen 4. Zen 4C имеет половину кэша L3 на ядро по сравнению с Zen 4 и почти в два раза плотнее. Это позволяет AMD разместить 16 ядер ЦП на одной ПЗС-матрице, это в два раза больше, чем у обычной матрицы Zen 4 CCD.

Другие важные изменения по сравнению с существующими процессорами EPYC в Siena заключаются в том, что этот новый вариант процессора поддерживает только шестиканальную память вместо двенадцатиканальной и имеет уменьшенную скорость высокоскоростного ввода-вывода: 96 линий PCIe 5.0 или 48 линий PCIe.

По словам AMD, совокупная стоимость владения процессорами Siena значительно улучшилась по сравнению с Genoa. Компания заявляет, что Siena дает меньшую производительность чем Genoa, но он предлагает большую энергоэффективность по той же цене, а это означает, что в конечном итоге вы потратите меньше в долгосрочной перспективе.

Если вы хотите точно знать, каковы возможности того или иного процессора EPYC, все это закодировано в номере модели. Компания опубликовала расшифровку (в виде слайда выше), чтобы помочь потенциальным клиентам понять, с чем они имеют дело.

Вот полный список процессоров EPYC 8004 серии Siena, начиная от 64-ядерного EPYC 8534P и заканчивая восьмиядерным 8024P. Интересно, что модели "N" настроены на значительно более низкое энергопотребление, что помогает им соответствовать требованиям NEBS. NEBS - это система построения сетевого оборудования, представляющая собой набор рекомендаций по проектированию, применяемых к телекоммуникационному оборудованию.

Это главная цель EPYC Siena: сделать EPYC более подходящим для применения в телекоммуникациях, мини-центрах обработки данных и системах управления заводскими цехами. AMD утверждает, что Siena предназначен для использования в местах с физическими ограничениями, будь то мощность, пространство или охлаждение.

Неудивительно, что AMD предлагает несколько тестов, чтобы доказать свои заявления об энергоэффективности. На этой диаграмме серия EPYC Siena сравнивается с несколькими продуктами Intel Xeon текущего поколения. Рассматриваемые чипы Xeon имеют более высокие TDP - 250 Вт, 300 Вт и 350 Вт для моделей 6414U, 8471N и 8490H соответственно.

AMD также утверждает, что ее восьмиядерный процессор EPYC 8024P может обеспечить производительность примерно на 20% выше, чем восьмиядерный процессор Intel Xeon Bronze 3408U. Учитывая TDP чипа Intel 125 Вт и настраиваемый TDP 70-100 Вт процессора AMD, неудивительно, что AMD заявляет о 90-процентном преимуществе производительности на ватт в этом тесте Apache IoTDB, который измеряет производительность при анализе больших данных на основе Java.

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В целом, идея ясна: процессоры серии EPYC 8004 - это высокоэффективные процессоры, которые могут использоваться там, где полноценная система EPYC может не подходить, и где процессор Ryzen не подходит для нужд приложений.