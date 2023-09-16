Результаты показывают, что чип Raptor Lake Refresh заметно превосходит текущий процессор Intel Core i9-13900KS в многопоточном тесте.

Core i9-14900KF является частью будущей линейки процессоров Intel следующего поколения, часто называемой Raptor Lake Refresh. Как следует из названия, новая линейка будет включать обновленную версию архитектуры процессоров Intel Raptor Lake, причем слухи предполагают наличие дополнительных Р-ядер, Е-ядер и более высоких тактовых частот на некоторых моделях. В частности Core i9-14900KF имеет максимальную частоту 6 ГГц, что на 200 МГц быстрее, чем у i9-13900K. Это соответствует частоте i9-13900KS за 730 долларов.

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Новые результаты включают три отдельных теста Geekbench 5, где одноядерные оценки варьируются от 2412 до 3346 баллов, а многоядерные - от 22 895 до 26 972. Если усреднить показатели, одноядерные результаты Core i9-14900KF составят 3072 балла и 24306 баллов в многоядерном тесте.

Если мы посмотрим на средний балл, полученный между тремя отдельными тестами, новый Core i9-14900KF фактически окажется на 0,5% медленнее, чем Core i9-13900KS в одноядерном тесте Geekbench 5. Однако в многоядерном тесте 14900KF опережает примерно на 11%.

Новые результаты не демонстрируют полного превосходства 14900KF над предшественниками, однако его результаты определенно лучше, чем предыдущие отчеты, которые недавно стали известны. Тем не менее, учитывая улучшение тактовой частоты по сравнению с 13900K всего на 200 МГц и почти идентичную тактовую частоту с 13900KS, следует ожидать, что i9-14900K/KF не будет намного быстрее своего предшественника.

Нам не придется долго ждать выхода официальных тестов: Raptor Lake Refresh будет представлен 17 октября.