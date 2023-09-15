по сравнению с предыдущим поколением

Самым большим улучшением интерфейса Thunderbolt 5 является чистая пропускная способность, которую он теперь обеспечивает. По сравнению с пропускной способностью 40 Гбит/с, предлагаемой Thunderbolt 4 и 3, Thunderbolt 5 обеспечивает в три раза большую пропускную способность (в двустороннем направлении) при полной насыщенности. Однако здесь есть небольшая оговорка: треть этой скорости дает технология Bandwidth Boost, которая обеспечивает полную скорость передачи данных 120 Гбит/с при использовании устройств с интенсивным видео, таких как мониторы, а это означает, что большинство устройств обычно получают только доступ к скорости 80 Гбит/с.

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Более высокая пропускная способность позволяет Thunderbolt 5 запускать значительно больше дисплеев в конфигурации с несколькими мониторами. Intel подчеркнула тот факт, что Thunderbolt 5 может работать с несколькими мониторами с разрешением 8K для профи в области графики и дисплеями с частотой до 540 Гц для геймеров. При интенсивном использовании нескольких мониторов Thunderbolt 5 может даже поддерживать до трех дисплеев 4K с частотой 144 Гц. Для сравнения, Thunderbolt 4 был ограничен всего двумя мониторами 4K с частотой до 60 Гц.

Thunderbolt 5 также поддерживает новейшие стандарты для подключения мониторов, USB-устройств и решений для хранения данных, обеспечивая совместимость с USB4 V2, функциональность DisplayPort 2.1 и поддержку PCIe Gen 4 для высокоскоростных твердотельных накопителей M.2. Thunderbolt 5 также использует технологию передачи сигналов, известную как PAM-3, которая обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных с помощью печатных плат, разъемов и кабелей текущего поколения длиной до 1 метра.

По сравнению с USB4 V2, Thunderbolt 5 предлагает лучшие возможности, особенно с точки зрения пропускной способности, где USB4 V2 достигает максимальной скорости 80 Гбит/с. Thunderbolt 5 превосходит USB4 V2 в своих технических характеристиках, которые обеспечивают поддержку скорости 120 Гбит/с на всех устройствах, поддерживающих Thunderbolt 5. Новый стандарт также будет обратно совместим с Thunderbolt 4 и 3.





Intel также поделилась демонстрационным видео показывающим возможности Thunderbolt 5. Тестовая установка состояла из прототипа игрового ноутбука Aorus и прототипа док-станции с поддержкой Thunderbolt 5. Док-станция была подключена к монитору 6K и 4K и двум высокоскоростным твердотельным накопителям NVMe PCIe Gen 4, которые были установлены внутри самой док-станции. Демонстрация показала, что мониторы и накопители отлично работают с ноутбуком Thunderbolt 5, при этом накопители обеспечивают скорость чтения и записи до 6,22 ГБ/с и 5,38 ГБ/с.

Ожидается, что системы, оснащенные Thuderbolt 5, будут доступны начиная с 2024 года вместе с новым контроллером Intel под кодовым названием Barlow Ridge, который будет поддерживать Thunderbolt 5 для материнских плат.