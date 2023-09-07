Согласно опросу, проведенного компанией SellCell

На сайте SellCell сообщается, что было опрошено более 1000 пользователей iPhone и более 1000 пользователей Android. Их спросили о возможности подключения USB-C и о том, какую роль это сыграет при рассмотрении iPhone 15.

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63% пользователей iPhone заявили, что добавление Apple USB-C в iPhone 15 побудит их обновиться. Из тех, кто ответил таким образом, 37% заявили, что им нравится идея использовать один зарядный кабель для своих устройств iPhone, Mac и iPad.

Однако, удивительно то, что 44,38% (454) пользователей Android заявили, что у них возникнет соблазн сменить платформу и купить iPhone 15, если Apple представит зарядку USB-C.

Из тех пользователей Android, которые заявили, что у них возникнет соблазн перейти на другую ОС, 35% заявили, что совместимость с зарядными устройствами сторонних производителей сыграет свою роль. С другой стороны, 55,62% (569) пользователей Android, принявших участие в опросе заявили, что добавление USB-C не заставит их покупать iPhone 15, поскольку они полностью довольны Android.



