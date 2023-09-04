Имейте в виду, что Intel 31.0.101.4672 - это бета-версия, а не драйвер, сертифицированный WHQL.

Это вторая бета-версия подряд, хотя Intel обычно размещает только одну промежуточную версию драйвера. Это говорит о том, что обновление 31.0.101.4672 может быть немного более доработанным. В любом случае, если вы пытаетесь играть в Starfied и у вас возникают проблемы с графическим процессором Arc, вам нужна именно эта версия драйвера.

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Райан Шраут из Intel сообщил в собственном твите: "Команде Arc еще предстоит поработать со Starfield, но мы усердно потрудились, чтобы предоставить сообществу драйвер, который решает множество ключевых функциональных проблем."

Вот исправления в версии 31.0.101.4672 согласно примечаниям к выпуску:

Пакет графических драйверов временно увеличен, чтобы значительно сократить продолжительность загрузки игры Starfield.

В этом драйвере исправлены некоторые нестабильности и визуальные артефакты игры Starfield. Для повышения стабильности рекомендуется использовать настройки High или ниже.

В настоящее время предпринимаются усилия по дальнейшему улучшению общего игрового процесса Starfield для пользователей Intel Arc в будущих обновлениях драйверов.

Первая запись немного любопытна, поскольку размер пакета не намного больше, чем в предыдущих выпусках - он составляет 684,4 МБ по сравнению с 634,8 МБ, 644,8 МБ и 620,3 МБ для последних трех обновлений драйвера WHQL.

Также интересно, что Intel рекомендует играть в Starfield с предустановкой High или ниже, чтобы максимизировать стабильность на данный момент. Мы ожидаем, что в будущих версиях драйверов необходимость подобных уступок будет устранена.