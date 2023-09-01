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MSI представляет GPU серии GeForce RTX 40 Gaming Slim с более тонким и легким дизайном
Компания сделала карты серии более удобными для размещения в компактных корпусах ПК.

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Когда NVIDIA выпустила первые карты RTX 40, многие были удивлены огромным размером и энергоемкостью последнего поколения. Когда дебютировала RTX 3090 Ti, у нас были некоторые предупреждения об увеличении размеров видеокарт, но новаторская модель RTX 4090 от Ada преодолела барьеры приемлемых размеров во всех измерениях.

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Позже, с появлением GeForce RTX 4080 и RX 4070 Ti, увеличенные габариты следующего поколения похоже сохранились. Мы начали видеть конструкции более скромных размеров только с появлением RTX 4070 и более низких моделей. Несмотря на эту тенденцию, мы часто слышим о том, что карты серии RTX 40 являются наиболее эффективными с точки зрения производительности на ватт.

Теперь MSI приступила к выпуску множества новых графических процессоров Gaming Slim. В пресс-релизе говорится, что несмотря на уменьшенный размер кулера, пользователи по-прежнему получат эффективный "тепловой дизайн". В описании от MSI перечислены 12 новых продуктов Gaming Slim на базе GeForce RTX 4070 Ti, 4070 и 4060 Ti. Различные цветовые варианты, разогнанные и неразогнанные модели представлены следующим образом:

Перечисленные выше карты серии GeForce RTX 40 безусловно тоньше, но не совсем компактные. Все они по-прежнему оснащены тройным кожухом вентилятора, и все они имеют размеры 307 x 125 x 46 мм (модели RTX 4070 Ti немного толще - 51 мм). Раньше мы видели меньшие видеокарты RTX 4070 и 4060 Ti, поэтому потенциально MSI могла бы перейти на два вентилятора и сделать некоторые из своих моделей Gaming Slim намного короче.

MSI хвастается уменьшенным весом, но мы не уверены, кто считает это желательным. Это означает меньшую тепловую массу, доступную для рассеивания тепла, если не учитывать другие конструктивные факторы. Например, MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trio весит 1,59 кг, а Gaming Slim основанная на том же графическом процессоре весит 1,09 кг. Тот факт, что Gaming Slim на 3 см короче, может понравиться некоторым владельцам ПК меньшего размера, но более легкий продукт на 500 г, вероятно заставит отказаться от покупки. В 2023 году появится множество решений для тех, кто обеспокоен проседанием графического процессора, и модели Gaming Slim, которые в настоящее время продаются, по всей видимости, будут поставляться в комплекте с кронштейном для поддержки VGA (см. изображение выше).

Полные таблицы технических характеристик 12 новых карт можно найти в пресс-релизе MSI. Однако никаких сюрпризов не наблюдается.

Мы также слышали, что на подходе еще как минимум восемь моделей MSI Gaming Slim RTX 40 с вариантами графических процессоров RTX 4090 и 4080 (черный/белый/OC/без OC).

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#видеокарты #msi #geforce rtx 40 #gaming slim
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