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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Armored Core VI уступает только Elden Ring по онлайну среди игр FromSoftware по статистике Steam
На следующий день после запуска игра достигла рекордного пика в 156 171 одновременных игроков. Это больше, чем любой другой релиз FromSoftware для ПК на сегодняшний день, за исключением мега-хита Elden Ring, победившего в номинации "Игра года".

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На пике популярности Armored Core VI стала шестой по популярности игрой в Steam на тот момент, уступая Dota 2 и CS:GO, а также Baldur's Gate 3. Она опережала такие популярные игры, как GTA. V, Rust и Path of Exile.

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Вы могли бы подумать, что такая популярная игра получит исключительно положительные отзывы, но пока это не совсем так. Обзоры Armored Core VI в Steam в настоящее время составляют 81,5% положительных, а рейтинг Metacritic - 87. Такие сайты, как Eurogamer, Windows Central и Siliconera дали игре высшие оценки 100 из 100, но многие авторы обзоров в Steam жалуются на чрезвычайную сложность игры: некоторые игроки в отчаянии даже возвращают деньги за игру или ломают контроллеры.

Это вполне справедливо - игра невероятно сложна, но в отличие от РПГ, где ваш персонаж развивается в течение игры, опираясь на существующую структуру, в игре о мехах вы можете полностью перенастроить свою сборку в любое время. Armored Core VI позволяет вам делать это даже на контрольно-пропускных пунктах миссий.

Исторически Armored Core всегда представлял собой серию о создании идеального механизма для выполнения любой миссии в зависимости от ее требований, и AC6 не стал исключением. Если вы не адаптируете свою сборку с учетом врагов и задач каждой миссии, вы делаете ошибку. Однако, это не значит, что игроки не могут преодолеть трудности игры с помощью относительно неподходящих билдов - в конце концов, это игра в жанре экшн, и навыки игрока решают многое.

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#fromsoftware #armored core vi
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