Компания увеличила тактовую частоту графического процессора Titan OC до 2300 МГц. Это на 200 МГц выше эталонной частоты Intel Arc A770 Limited Edition.

Как и любой другой Intel Arc A770, Titan OC основан на графическом процессоре Intel ACM-G10 с 32 ядрами Xe, 32 блоками трассировки лучей, 512 XMX-движками (для рабочих нагрузок искусственного интеллекта), 128 ROP и 256-битной шиной памяти. Однако Intel оставила на усмотрение своих партнеров, оснащать ли свои карты 8 ГБ видеопамяти или, как в собственной модели Intel Limited Edition (LE) 16 ГБ. Sparkle выбрала последнее, как и следовало ожидать от карты, называющей себя Титаном.

реклама

Sparkle использует в Titan OC чипы памяти со скоростью 17,5 Гбит/с, такие же, как в модели Intel LE, что обеспечивает пропускную способность памяти 560 ГБ/с.

Интересно, что выход HDMI на Titan OC имеет версию 2.0, а не 2.1, если только это не опечатка на сайте Sparkle. Она также имеет три выхода DisplayPort 2.0. Карта получает питание от двух 8-контактных или двух разъемов 6+2 PCIe, оба из которых расположены в верхней части карты.

Дизайн кулера довольно привлекательный. Что еще более важно, он оснащен тремя вентиляторами AXL, помогающими контролировать температуру.

"Лопасти вентилятора имеют полосатую структуру и полированную поверхность на нижней стороне, что еще больше повышает эффективность охлаждения", - заявляет Sparkle .

Также примечательно запатентованное решение ThermalSync от Sparkle, которое включает в себя термодатчик и светодиодную световую полосу в верхней части карты, которая меняет цвет в зависимости от температуры. Titan OC имеет логическую схему изменения цвета: он меняется от белого и синего, пока она холодная, и переходит к желтому, оранжевому и красному при нагревании.

Стоит отметить, что хотя Intel больше не производит и не продает свой собственный вариант LE, она продолжает регулярно выпускать драйверы для устранения ошибок и оптимизации производительности. A770, если она появится в наличии, останется конкурентноспособным вариантом для игр с разрешением 1080p и 1440p.

Sparkle не объявила ни цену, ни дату выпуска своего Arc A770 Titan OC Edition, хотя мы подозреваем, что он будет стоить около 300 долларов. Для тех, кто интересуется графическим процессором A750, Sparkle также предлагает Arc A750 Titan OC Edition, который можно найти на Amazon за 219,99 долларов.