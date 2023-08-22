В китайской социальной сети Weibo пользователь упомянул о предстоящем выпуске Radeon RX 6750 Golden Rabbit Edition (GRE).

Мы ожидаем, что AMD расширит линейку видеокарт серии Radeon RX 7000 в ближайшее время, возможно, на выставке Gamescom в эти выходные. Основная цель нового продукта RDNA 2 - конкуренция с GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA. Судя по всему, блогер из Китая считает, что Radeon RX 6750 GRE сможет обойти графическую карту Ады Лавлейс зеленой команды за 399 долларов при цене на уровне RTX 4060 (299 долларов).

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Размышляя над возможными техническими характеристиками известного по слухам Radeon RX 6750 GRE, мы отмечаем, что RX 6750 XT уже использует полную квоту потоковых процессоров (SP) Navi 22. Похоже, что модель GRE может быть модернизирована за счет более высокой тактовой частоты GPU или памяти, чтобы конкурировать с RTX 4060 Ti. Новая модель может даже использовать чипы Navi 21, чтобы увеличить количество SP, используя кристаллы, которые не совсем подходят для графических процессоров RX 6800 (XT). Какие бы изменения ни произошли на уровне графического процессора, AMD должна придерживаться объема видеопамяти 12 ГБ для этой модели.

В настоящее время у нас просто недостаточно информации о Radeon RX 6750 GRE, чтобы получить четкое представление о стратегии AMD. Однако мы можем сказать одно: AMD должна быть уверенна, что эта модель GRE будет лучшим соперником для серии NVIDIA RTX 40, чем ее собственная серия RX 7000 с архитектурой RDNA 3.